Un convoi de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations-Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) a été victime d’un engin explosif improvisé hier mercredi dans la région de Bandiagara, centre du Mali. Selon un communiqué de la mission des Nations Unies, ce sont sept Casques bleus togolais qui ont perdu la vie et trois ont été grièvement blessés. Dans une déclaration, le porte-parole du secrétaire général de l’ONU a condamné cette énième attaque contre les forces du maintien de la paix au Mali.

Des propos qu’il attribue au Secrétaire général rappellent aux auteurs de cette forfaiture que « les attaques visant les Casques bleus des Nations Unies peuvent constituer des crimes de guerre au regard du droit international ». A cet effet, il a invité les autorités maliennes à faire la lumière sur la mort de ses casques bleus en identifiant et en traduisant en justice les auteurs de ces attaques. Cette énième ne semble pas dissuader le patron de l’ONU à poursuivre sa mission au Mali. D’ailleurs, il a réitéré le soutien et la solidarité continus des Nations-Unies au peuple et au Gouvernement du Mali dans la lutte pour la protection des civils. La mission de l’ONU au Mali est considérée comme l’une des plus meurtrières au monde depuis la création de cette force de maintien de la paix.

La région de Bandiagara est le théâtre de plusieurs attaques perpétrées par les groupes armés non identifiés contre les populations civiles et militaires. La semaine dernière, ce sont environ 33 civils à bord d’un bus qui en ont fait le frais. Le bus de ces forains a été immobilisé, puis massacrés les occupants avant de les brûler. Leur mort a engendré un émoi au sein de l’opinion malienne et internationale. La multiplication des attaques sur les tronçons qui relient les grandes villes du centre ont exaspéré les forces vives qui ont, d’ailleurs, proclamé la désobéissance en protestation contre l’incapacité de l’Etat à assurer la sécurité des populations.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

