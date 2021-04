Opération Barkhane, fin d’une opération majeure conduite par la force conjointe du G5 Sahel

 Fin du mandat XIV du PCIAT

Après plus de six mois d’engagement, les militaires du PCIAT du mandat XIV de l’opération BARKHANE ont passé le relais aux militaires du mandat XV. Après les actions contre l’État islamique au grand Sahara (EIGS) dans le Liptako, à l’occasion de l’opération BOURRASQUE fin 2020, BARKHANE XIV a été marqué par la poursuite de l’effort cinétique contre les groupes armés terroristes, décidé lors du sommet de Pau et confirmé lors des sommets de Nouakchott et de N’Djamena, avec une concentration des actions dans le Gourma, notamment lors de l’opération ÉCLIPSE en janvier 2021. La dynamique partenariale a été accentuée avec la mise sur pied de deux Postes de commandement avant (PCA) et un style d’opération associant entraînement et engagement, tout en recherchant à associer systématiquement le G5 Sahel et les différentes armées de la région.

Le PCIAT de BARKHANE XIV a aussi contribué à la montée en puissance de la Task Force TAKUBA, marquant l’internationalisation de l’engagement au Sahel. Au-delà des GAT neutralisés et des importantes ressources saisies, ce sont aussi plusieurs projets de développement qui ont vu le jour, signe d’une vie qui reprend à certains endroits : la réouverture des lignes aériennes civiles à Gao et Tombouctou, des projets d’insertion professionnelle, l’inauguration d’un collège à Gao et sa région, la réhabilitation du centre de soin, du marché et du tribunal de Ménaka, l’étendu du réseau électrique de la ville, etc. De nombreux projets complexes ont également été mis en œuvre dans les domaines du soutien, de l’infrastructure et de l’aide au stationnement ainsi que des systèmes d’information et de commandement : finalisation du poste de commandement de la TF TAKUBA à Ménaka, reconnaissance et entretien des terrains sommaires de poser, travaux liés à l’arrivée de l’A330 Phénix, densification des emprises de Tombouctou ou de Gossi, etc.