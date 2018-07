Tombouctou, 8/8/2018 – Trois (3) personnes viennent d’être assassinées par des individus armés non identifiés. En plus du chef militaire, deux (2) de ses amis qu’il accompagnait ont également succombé. Les assaillants au nombre de deux (2) étaient à bord de deux motos de marque SANILY. Au cours de l’opération, six (6) autres personnes ont été blessées et admises aux urgences.

Après leur forfait, l’un des auteurs a égaré sa moto (voir photo ci-dessous) mais ils ont pu s’enfuir au bord d’un pickup TOYOTA HILUX volé. Les faits se sont déroulés dans le quartier Sankoré secteur Koïra Tao. Signalons que toutes les victimes sont issues de la communauté arabe. Noms des victimes: Setar Ould Mohamed, Hairi CHEICK OULD RAHMAET OULD HAIDDI TAHAR OULD HAIMIRI, tous des bouchebeha.

A suivre…

La Redaction de maliweb.net

