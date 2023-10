Assemblée générale de l’UCESA en RDC : Yacouba KATILE appelle au renforcement de l’Unité et de l’intégration Africaine

Kinshasa, la capitale de la République Démocratique du Congo, a abrité du 26 au 27 septembre dernier, l’Assemblée générale de l’Union des Conseils Economiques et Sociaux et Institutions similaires d’Afrique, l’UCESA autour du thème : « la Mobilité climatique en Afrique ». Cette importante rencontre a enregistré la participation d’une délégation du Conseil économique, social, environnemental et culturel, conduite par son Président, Monsieur Yacouba KATILE.

L’Assemblée générale de Kinshasa a réuni une vingtaine de pays membres de l’UCESA ainsi qu’un nombre important de partenaires, parmi lesquels on peut retenir le Conseil économique et social de la République populaire de Chine et l’Union des Conseils économiques et sociaux et institutions similaires des Etats et Gouvernements membres de la Francophonie (UCESIF).

La cérémonie solennelle d’ouverture a été présidée par Monsieur Jean Michel Sama LUKONDE, Premier ministre de la RDC .

L’adoption des rapports d’activité et financier, la révision des modalités de financement de l’organisation avec une légère majoration de la cotisation des pays membres, ont constitué en substance les principales articulations du conclave de Kinshasa.

L’Assemblée générale a, en outre, entériné le choix de Rabat, la capitale du Maroc pour abriter le siège de l’UCESA. Les Conseils économiques et sociaux d’Afrique ont également mené une réflexion sur les orientations stratégiques de l’Union au compte de la période s’étalant de 2024 à 2030.

En marge de travaux, un atelier de haut niveau a été organisé sur « la Mobilité climatique en Afrique ».

Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel s’est dit satisfait du déroulement des travaux. Il a salué l’engouement suscité autour des activités de l’UCESA à travers la présence des partenaires venus de divers horizons. M. KATILE a insisté sur le renforcement de l’unité et l’intégration africaine qui s’inscrit d’ailleurs en droite ligne de la vision de l’Union panafricaine des CES.

Il faut noter que le Mali occupe le poste de Président d’honneur de l’Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires d’Afrique (UCESA).

Baba Bourahima CISSE

Conseiller en Communication

