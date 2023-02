Le Président du CESC au Président de l’AIGE : « L’AIGE, c’est notre chose nous ne pouvons que la soutenir »

Dans le cadre de sa série de visite aux instituions de la République, le collège de l’Autorité indépendante de gestion des élections(AIGE),conduit par son Président, Me Moustapha CISSE, a été reçu le mercredi 15 février par le Président du Conseil Economique, Social et Culturel, Monsieur Yacouba KATILE.

C’est dans une atmosphère empreinte de cordialité, que la visite de courtoisie et de prise contact de l’Autorité indépendante de gestion des élections, s’est tenue au siège du Conseil Economique, Social et Culturel . Et ce, après son installation officielle par le Président de la Transition, Son Excellence, le Colonel Assimi GOÏTA le 10 janvier dernier.

Dans ses propos introductifs, le Président de l’AIGE, Me Moustapha CISSE a expliqué qu’ils sont venus prendre contact avec le CESC qui regorge dira t-il , en son sein , l’ensemble des couches socioprofessionnelles. Le patron de l’AIGE a ensuite, affirmé que la structure sera à équidistance avec les pouvoirs publics, les acteurs de la classe politique et ceux de la société civile. Me CISSE a en outre, tenu à rappeler que l’AIGE vise à permettre au Mali de prendre son envol dans les processus électoraux.

« Nous avons été très sensible au mot de bienvenue du Président du CESC. Nous avons reçu de sa part, des sages conseils et surtout les assurances d’accompagnement sincère, discret et efficace » a laissé entendre le Président de l’AIGE.

En retour, le Président du CESC s’est dit sensible à cette visite de l’Autorité indépendante de gestion des élections, auprès de l’Institution. « L’AIGE est notre chose. Nous ne pouvons que la soutenir à réussir sa mission. Lors de notre 1ère session ordinaire, consacrée aux Reformes politiques et Institutionnelles, au mois de février 2022, nous avions formulé des recommandations qui ont été largement prises en compte. Nous vous réitérons notre accompagnement », a rassuré le patron du CESC à ses visiteurs du jour.

Baba Bourahima CISSE

Conseiller en Communication CESC

