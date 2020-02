La présidente de la Cour constitutionnelle du Mali, Madame Manassa Danioko a proclamé, ce mardi, à Bamako la liste provisoire des candidatures validées pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale en 2020.

-Maliweb.net- Selon la liste proclamée, sur 147 sièges à pourvoir à l’hémicycle, la Cour constitutionnelle a reçu 560 listes faisant un total de 1447 candidatures. Après analyse des différentes listes, elle a validé 545 listes soient 15 invalidées.

Voici le nombre de candidats aux législatives de mars et avril 2020 à l’ordre décroissant selon les huit régions et le district.

– Bamako : 332 candidats dont 228 hommes et 104 femmes pour 14 sièges.

– Sikasso: 238 candidats dont 72 femmes et 166 hommes pour 25 sièges.

– Ségou: 205 candidats dont 68 femmes, 137 hommes pour 25 sièges.

– Mopti: 202 candidats dont 60 femmes, 142 hommes pour 20 sièges.

– Koulikoro: 179 candidats dont 58 femmes et 121 hommes pour 23 sièges.

– Kayes: 166 candidats dont 47 femmes et 119 hommes pour 21 sièges.

– Tombouctou: 58 candidats pour 7 sièges.

– Gao : 53 Candidats 8 sièges.

– Kidal : 14 candidats pour 4 sièges.

Rappelons que les candidatures de plusieurs caciques de la classe politique malienne ont été validées. Il s’agit de celles de l’ancien premier ministre, Moussa Mara, le chef de file de l’opposition, Soumaïla Cissé, l’ancien candidat malheureux à la présidentielle de juillet 2018, Aliou Boubacar Diallo, le magnat de l’agriculture malienne non moins ex-président de l’APCAM, Bakary Togola, le Secrétaire général du RPM non moins Ministre de l’Intégration africaine, Gaber Gano, le fils du président de la République, Karim Keïta etc. A cela, il faut préciser que les candidatures des partis politiques tiennent la vedette, suivies de celles de certains responsables de la société civile et ensuite des personnalités qui jouissent d’une certaine popularité et celles de quelques journalistes.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :