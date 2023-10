L’exploitation minière artisanale : Une mission Burkinabè de haut niveau reçue par le Président du CESEC

Une mission d’échange et de partage d’expérience sur le sous-secteur minier artisanal, dépêchée par le Président de transition du Burkina Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORE séjourne dans notre pays, depuis le 10 octobre dernier. C’était le tour au Président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Monsieur Yacouba KATILE de recevoir le jeudi 12 octobre, au siège de l’institution, la délégation conduite M. KAGAMBEGA Nicolas, Conseiller spécial en charge des questions minières et des ressources naturelles auprès Président du Faso.

S’inspirer des bonnes pratiques et du modèle d’encadrement de l’exploitation minière artisanale du Mali en vue de les implémenter au Burkina Faso, est en substance, l’objectif de la mission dépêchée par le Président de la Transition du pays des hommes intègres auprès des autorités maliennes. Dans ses propos, le Chef de mission, KAGAMBEGA Nicolas, a expliqué que la période de Transition constitue un tremplin pour engager des réformes majeures d’où leur préséance au Mali. Et ce, dans le cadre du projet des reformes du sous-secteur entrepris au Burkina Faso. M. KAGAMBEGA s’est dit très satisfait de la qualité des différentes séances de travail. Il a tenu à exprimer toute sa gratitude aux autorités et à la Confédération nationale des sociétés coopératives des orpailleurs du Mali pour l’accueil chaleureux observé à sa délégation.

En retour, le Président du CESEC s’est réjoui de l’initiative des autorités Burkinabè. Ce qui traduit selon lui, l’excellente qualité des relations entre les deux pays frères que sont le Mali et le Burkina. M. KATILE a rappelé que notre pays est très avancé dans le domaine des mines à travers la forte volonté politique affichée par les décideurs. Il a fait allusion à l’adoption récente du nouveau code des Mines.

Il faut noter que la mission a eu des séances de travail avec plusieurs services techniques en charge des questions minières et la Confédération nationale des sociétés coopératives des orpailleurs du Mali.

Baba Bourahima CISSE

CC/CESEC

