La 4e Session ordinaire de la 6e mandature du Conseil Economique, Social et Culturel (CESC) s’est déroulée du 05 au 19 juin 2023 sur le thème de « La finalisation du recueil annuel 2023 des Attentes, des Besoins et des Problèmes de la Société Civile » au cours de laquelle plusieurs recommandations ont été formulée. La cérémonie de clôture était placée sous l’égide de son président Yacouba Katilé.

Consacrée à la finalisation du recueil annuel 2023 des Attentes, des Besoins et des Problèmes de la Société Civile », la 4e Session ordinaire de la 6e mandature du Conseil Economique, Social et Culturel (CESC), qui a pris fin le lundi 19 juin, a été marquée par plusieurs recommandations dans les domaines comme l’ Agriculture et Maraîchage, Élevage, Pêche, Environnement et Assainissement, Eau et Energies, Industries et Mines, Artisanat et Tourisme, Infrastructures et Équipements, Urbanisme et Habitat, la liste n’est pas exhaustive.

Il s’agit de : Appliquer la loi n°2014-024 du 3 juillet 2014 portant interdiction de la production, de l’importation et de la commercialisation des sachets plastiques non biodégradables en République du Mali, Renforcer la vulgarisation des semences améliorées ; Aménager davantage des plaines ; Augmenter la quantité d’engrais subventionnés ; Valoriser davantage la filière lait (transformation et commercialisation) ; Règlementer les exportations de l’aliment bétail et subventionner conséquemment les intrants à hauteur de 50% ; Diligenter l’approvisionnement des éleveurs en semences de cultures fourragères ; Aménager davantage de dépôts de transit et finaux pour assurer la gestion des déchets, etc.

Les membres porteront le titre de “Conseiller de la République”

Autres recommandations : Promouvoir, encourager et soutenir la création de PME-PMI dans le domaine de la transformation et de la conservation des produits locaux ; Promouvoir et diligenter la prospection et l’exploitation pétrolière et gazière ; Assurer l’entretien courant des routes à temps et en dehors de la période hivernale ; Faire un programme spécial de réhabilitation de toutes les routes en état de dégradation avancée ; Élaborer un programme de construction et de réhabilitation des bâtiments administratifs, etc.

Dans son discours de clôture, le président Yacouba Katilé a indiqué que la 6e mandature du Conseil Economique, Social et Culturel (CESC), de son installation en juillet 2021 à nos jours, est à sa 3è production du recueil annuel des attentes, des besoins et des problèmes de la société civile sans discontinuer, en dépit de certaines contraintes majeures, dont le contexte sécuritaire.

Actualité oblige, le président Katilé a indiqué que la nouvelle loi fondamentale, qui a été soumise au référendum le 18 juin, une fois promulguée par le président de la Transition, prévoit une rallonge de la session ordinaire du Conseil de 15 jours à un mois désormais. « En outre, les membres porteront le titre de “Conseiller de la République” », a-t-il souligné. Aussi, en plus de l’amélioration de ses anciennes prérogatives de nouvelles missions sont assignées à l’Institution. Il s’agit entre autres de l’ajout du vocable “Environnemental” et particulièrement la mission de suivi.

Il faut rappeler que la cérémonie s’est déroulée en présence du ministre de la Refondation, chargé des relations avec les Institutions, Ibrahim Ikassa Maïga.

