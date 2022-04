En séjour aux Etats-Unis d’Amérique dans le cadre de la mission d’élaboration du recueil annuel des attentes, des besoins et des problèmes de nos compatriotes établis à l’extérieur, le Président du Conseil économique, social et culturel, M. Yacouba KATILE , a été reçu en audience en marge des travaux, au siège des Nations Unies à New-York, par Son Excellence Collen Vixen KELAPILE, Président en exercice du Conseil économique et social de l’Organisation des Nations Unies (ECOSOC). La rencontre a enregistré la présence de Son Excellence M .Issa KONFOUROU, Ambassadeur-Représentant Permanent du Mali auprès de l’ONU à New York.

L’état d’évolution de la situation socio-politique au Mali, le développement des liens de partenariat entre le Conseil économique, social et culturel et l’ECOSOC, la gestion et la bonne gouvernance des ressources minières au profit des populations constituent, en substance, les points sur lesquels ont porté les échanges des deux personnalités.

Dans ses propos liminaires, le Président du Conseil économique, social et culturel, M. Yacouba KATILE, a tenu à féliciter SEM Collen Vixen KELAPILE pour son élection à la tête de l’ECOSOC. Il a salué la coopération entre le Mali et les Nations Unies. Après un large tour d’horizon de l’évolution de la situation au Mali, le Président du CESC a invité les différents organes des Nations Unies de continuer à soutenir notre pays pour l’aider à sortir de la crise. Au plan bilatéral, le Président KATILE a exprimé le souhait du Mali de bénéficier de l’expérience du Botswana en matière de gestion et de bonne gouvernance des ressources minières au profit des populations. Faut-il le signaler que Son Excellence KELAPILE, Président de l’ECOSOC, est le Représentant permanent du Botswana auprès des Nations Unies.

En retour, le Président de l’ECOSOC a entretenu son visiteur du jour sur les missions de sa structure et les échéances majeures à venir (forum sur le financement du développement le 24 avril 2022, forum politique de haut niveau en juillet 2022 et le forum conjoint de l’Assemblée Générale et de L’ECOSOC sur les défis de l’Afrique le 28 juillet 2022). A cet égard, il a invité le Président du CESC et le Mali à participer activement à ces rencontres internationales.

A cette demande, l’ambassadeur du Botswana a exprimé la disponibilité de son pays à partager son expérience avec tous les pays frères africains qui le désirent. Il fera un compte rendu fidèle à ses autorités et tiendra l’ambassadeur du Mali informé de la suite à donner.

Il faut rappeler l’ECOSOC fait partie des six organes principaux des Nations Unies. Il est par excellence l’organe central de l’ONU sur toutes les questions internationales d’ordre économique et social.

Baba Bourhima CISSE

Conseiller en Communication CESC

