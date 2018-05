Le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta a pris part, le samedi 28 avril dernier à l’hôtel Laïco de l’Amitié, aux côtés de la communauté rwandaise vivant au Mali, à la cérémonie commémorative du 24ème anniversaire du génocide de 1994. À travers ce geste, il apporte son soutien au peuple rwandais.

Selon les organisateurs, cette commémoration qui a débuté depuis le 7 avril dernier durera 100 jours. Cette période est appelée ‘’Kwibuka 24’’ qui signifie « 24ème souvenir » en kinyarwanda, une langue locale. Le thème choisi pour cette période est: « mémoire, unité et renouveau ».

« Ne pas être ici aujourd’hui eut été pour moi de l’ordre de l’impossible tant ce peuple rwandais, ce peuple Tutsi, nous sommes proches. J’ai eu l’insigne honneur d’être convié à participer aux cérémonies commémoratives du 20ème anniversaire de la perpétration du génocide contre les Tutsis. A Kigali, par un concours de circonstance, je me suis trouvé dans l’après-midi seul chef d’Etat aux cotés de mon frère Paul Kagamé. Et quelle émotion était la mienne quand Paul m’a invité à aller allumer la flamme en sa compagnie devant tout le peuple de Kigali réuni. On ne peut pas souhaiter communion plus forte, l’émotion aussi dense, nous l’avons fait ensemble », a rappelé le président Ibrahim Boubacar Keïta devant la communauté rwandaise du Mali.

« Je suis ici au nom de l’ensemble du peuple du Mali et au-delà, tous les peuples africains quelque part, sans prétention, et de tous ces peuples épris de paix et pétris de valeurs humanistes, tout ceux-là qui souhaitent que ce qui s’est passé en 1994 reste dans le fond des abîmes de la mémoire sans oublier ces quelques fils qui sont partis mais dont nous sommes obligés de nous souvenir tour à tour », a affirmé le président IBK.

« Je crois qu’aujourd’hui, Kigali est devenu ce rendez-vous de l’intelligence et de la science, de la parfaite organisation. Je défis tous les pays du monde d’être à la hauteur de Kigali en matière d’assainissement et de propreté. Le peuple rwandais sait ce qu’il veut, d’où il vient, où il souhaite aller désormais et ce qu’il souhaite ne plus jamais être, plus jamais dépendant de qui que ce soit, son destin entre ses mains et des mains assurées avec une direction éclairée, intelligente, responsable, à l’autorité fine mais réelle. C’est pourquoi, je pense que notre continent peut se réjouir de ce mandat continental que nous venons de confier à Paul Kagamé pour notre honneur à tous. Auparavant, souvenons-nous qu’il avait eu la charge de conduire la réflexion sur le renouvellement de nos pratiques, de nos méthodes, de nos façons de faire au niveau de l’Union Africaine», a souligné Ibrahim Boubacar Keita.

A sa suite, Dr John Nzungizé, président de la communauté rwandaise au Mali a exprimé sa gratitude au gouvernement du Mali qui ne ménage aucun effort pour accompagner le peuple rwandais dans son exercice de commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis.

« Je profite de l’occasion pour vous adresser les fraternelles salutations et remerciements du président Paul Kagamé ainsi que tout le peuple rwandais. Votre vive émotion n’est pas d’aujourd’hui : lors de votre visite au mémorial du Génocide de Kigali à Gisozi en 2013, vous avez noté dans le livre d’or du mémorial ‘’plus jamais ça au Rwanda !’’ », a indiqué Dr Mathias Harebamungu, Ambassadeur du Rwanda au Mali.

A noter que la cérémonie a été marquée par l’exécution des hymnes des deux pays, l’observation d’une minute de silence à la mémoire des victimes du génocide, la présentation des 24 messages de la 24ème commémoration du génocide par des jeunes et l’allumage de la flamme du souvenir appelée en kinyarwanda « Urumuri Rutazima ».

Moussa Sékou Diaby

