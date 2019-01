Le président kényan a annoncé que les islamistes shebab qui ont mené l’attaque ont été “éliminés”.

KENYA – Les forces de sécurité kényanes ont mis un terme ce mercredi 16 janvier à l’attaque des islamistes somaliens shebab contre un complexe hôtelier de Nairobi au terme d’un siège de près de vingt heures, a annoncé le président Uhuru Kenyatta, assurant que “tous les terroristes ont été éliminés”.

Il a précisé que l’attaque, qui avait débuté mardi vers 15 heures (2 heures heure française), a fait 14 morts et un nombre non précisé de blessés. “Je peux vous confirmer que l’opération de sécurité au (complexe) Dusit s’est achevée il y a environ une heure et que tous les terroristes ont été éliminés”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

Le nombre total de jihadistes n’était pas clair dans l’immédiat. Des images de vidéosurveillance diffusées par les médias kényans montrent quatre hommes équipés d’armes automatiques et de grenades progresser calmement dans le complexe. Au moins un jihadiste s’est fait exploser au début de l’attaque.

Une source policière a indiqué de son côté que deux assaillants ont été tués mercredi matin au terme d’un échange de tirs prolongé. “Ils portaient tous les deux des foulards rouges sur le front et des cartouches étaient attachées autour de leur poitrine (…) ils avaient chacun un AK-47″. Le président Uhuru Kenyatta a lui précisé qu'”en ce moment, nous avons la confirmation que quatorze vies innocentes ont été perdues (…), d’autres ont été blessés”. Il a ensuite salué le travail des forces de sécurité kényanes. “Plus de 700 civils ont été évacués du complexe depuis le début de l’attaque jusqu’aux petites heures du matin”.

De son côté, une source à la morgue a indiqué à l’AFP que quinze dépouilles ont été enregistrées: 11 Kényans, un Américain, un Britannique, et deux personnes dont la nationalité n’a pas pu être établie dans l’immédiat. Des sources policières avaient elles aussi fait état d’au moins 15 morts.

“Le processus de nettoyage est toujours en cours. Il n’y a plus de menace pour le public. Les civils qui avaient été mis en sécurité dans un bâtiment par la sécurité ont été évacués. Tous les bâtiments et les alentours sont sécurisés.”

Un responsable du département d’État américain a annoncé dans la soirée qu’un Américain avait été tué dans l’attaque.

Cette “attaque coordonnée”, selon les termes du chef de la police kényane Joseph Boinnet, avait débuté mardi 15 janvier, à 15 heures (13 heures à Paris) par une forte explosion entendue à plus de cinq kilomètres à la ronde. Elle a été revendiquée très rapidement par les islamistes somaliens shebab. Le modus operandi ressemble à celui d’autres attaques perpétrées par les insurgés à Mogadiscio: une bombe explose (soit un kamikaze soit une voiture piégée) et dans la foulée, un commando pénètre dans l’établissement visé pour faire le plus de victimes possible.

Le début de l’attaque avait été suivie de tirs nourris pendant plus d’une heure, laissant craindre le pire. La brigade antiterroriste est arrivée peu de temps après le début de l’attaque, à bord d’un véhicule blindé. Une équipe de déminage a fait exploser dans l’après-midi le véhicule à bord duquel le commando était arrivé.

Peu après le début de l’attaque, un garde kényan d’une compagnie de sécurité privée avait affirmé à l’AFP avoir vu “quatre bandits” sortir du véhicule et poursuivre leur chemin à pied.

Des images de vidéo-surveillance diffusées par les médias kényans montrent quatre hommes équipés d’armes automatiques et de grenades progresser calmement dans le complexe.

Joseph Boinnet a confirmé qu’au moins un kamikaze s’était fait exploser non loin de l’entrée de l’hôtel Dusit, dont six des sept étages ont été sécurisés.

De nombreux Occidentaux lourdement armés, vraisemblablement des militaires rattachés à des ambassades à Nairobi, étaient visibles sur place aux côtés des forces de l’ordre kényanes.

