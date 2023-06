Le Président russe a fait une déclaration ce 24 juin après l’incitation à la mutinerie armée relayée par Evguéni Prigojine, fondateur du groupe Wagner, et après la diffusion de messages et vidéos sur une frappe présumée russe contre les positions de celui-ci. Ces informations ont été qualifiées de fausses par la Défense russe.

Vladimir Poutine s’est prononcé ce 24 juin au sujet de l’incitation à la rébeillon armée.

La veille, son fondateur Evguéni Prigojine a appelé à la mutinerie armée après la diffusion d’informations sur une frappe présumée russe contre les positions de son groupe.

Voici le discours du Président russe dans son intégralité:

“Je m’adresse aux citoyens russes, au personnel des forces armées, aux forces de l’ordre et aux services spéciaux, aux soldats et aux commandants qui se battent en ce moment sur leurs positions de combat, repoussant les attaques ennemies et le faisant héroïquement – je le sais, j’ai encore parlé aux commandants de tous les axes cette nuit. Je m’adresse également à ceux qui, par la tromperie ou la menace, ont été entraînés dans une aventure criminelle et poussés sur la voie d’un crime grave, la mutinerie armée.

La Russie mène aujourd’hui une lutte acharnée pour son avenir, repoussant l’agression des néo-nazis et de leurs maîtres. Pratiquement toute la machine militaire, économique et de l’information de l’Occident est dirigée contre nous. Nous nous battons pour la vie et la sécurité de notre peuple, pour notre souveraineté et notre indépendance. Pour le droit d’être et de rester la Russie, un État à l’Histoire millénaire.

Cette bataille, où se joue le destin de notre peuple, exige l’unité de toutes les forces, l’unité, la consolidation et la responsabilité. Tout ce qui nous affaiblit doit être mis de côté, toute forme de discorde que nos ennemis extérieurs peuvent et utilisent pour nous saper de l’intérieur.

C’est pourquoi les actions qui divisent notre unité sont, par essence, une apostasie de notre peuple, de nos compagnons d’armes qui se battent en ce moment sur la ligne de front. C’est un coup de poignard dans le dos de notre pays et de notre peuple.

C’est un tel coup qui a été porté à la Russie en 1917, lorsque le pays était impliqué dans la Première Guerre mondiale. Mais la victoire lui a été volée. Les intrigues, les querelles, les politicailleries dans le dos de l’armée et du peuple ont entraîné le plus grand choc, la destruction de l’armée et la désintégration de l’État, la perte de vastes territoires. Le résultat fut la tragédie de la guerre civile.

Les Russes ont tué les Russes, les frères ont tué leurs frères, et toutes sortes d’aventuriers politiques et de forces étrangères qui divisaient le pays et le déchiraient, ont obtenu un gain égoïste. Nous ne laisserons pas cela se reproduire. Nous protégerons notre peuple et notre État contre toutes les menaces. Y compris la trahison interne. Et ce à quoi nous sommes confrontés est précisément une trahison.

Des ambitions démesurées et des intérêts personnels ont conduit à la trahison. La trahison de leur pays, de leur peuple et de la cause pour laquelle les combattants et les commandants de Wagner se battaient et mouraient aux côtés de nos autres unités. Les héros qui ont libéré Soledar et Artemovsk, les villes et les villages du Donbass, qui ont combattu et donné leur vie pour la Novorossiya, pour l’unité du monde russe. Leur nom et leur gloire ont également été trahis par ceux qui tentent d’organiser la rébellion, poussant le pays vers l’anarchie et le fratricide. Vers la défaite, finalement, et la capitulation.

Je le répète, toute agitation interne est une menace mortelle pour notre État, pour nous en tant que nation. C’est un coup porté à la Russie, à notre peuple. Et nos actions pour défendre la patrie contre une telle menace seront difficiles.

Tous ceux qui ont délibérément choisi la voie de la trahison, qui ont préparé une insurrection armée, qui ont choisi la voie du chantage et des méthodes terroristes, subiront un châtiment inévitable, répondront à la fois devant la loi et devant notre peuple.

Les forces armées et d’autres agences gouvernementales ont reçu les ordres nécessaires et des mesures anti-terroristes supplémentaires sont mises en place à Moscou, dans la région de Moscou et dans plusieurs autres régions.