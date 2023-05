Janet St. James, porte-parole de Medical City Healthcare, qui gère plusieurs centres de traumatologie dans le nord du Texas, a dit avoir reçu huit patients victimes de la fusillade âgés de 5 à 61 ans, selon NBC News.

Selon Jaynal Pervez, un témoin interrogé par la chaîne CBS et arrivé sur place après un appel de sa fille, présente dans le centre commercial, le chaos s’est emparé du site. « J’ai vu des chaussures, les téléphones des gens dans la rue », a-t-il témoigné.

Avec plus d’armes à feu que d’habitants, les États-Unis affichent le taux de mortalité par arme à feu le plus élevé de tous les pays développés : 49 000 en 2021, contre 45 000 en 2020. Le site Gun Violence Archive a déjà recensé cette année aux États-Unis plus de 195 tueries de masse, c’est-à-dire où quatre personnes ou plus ont été blessées ou tuées.

Source: https://www.huffingtonpost.fr/