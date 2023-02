Burkina : Création de comités de veille de la Transition

Ce sont des organisations de la société civile, visant à soutenir les actions du gouvernement.

Le gouvernement de la Transition a adopté, un avant-projet de loi portant institution de Comités de veille et de développement (COVED), peut-on lire dans le compte-rendu du Conseil des ministres, ce mercredi 15 février 2023.

« Les COVED vont servir de relai pour veiller à l’accompagnement des efforts de recherche des solutions aux crises sécuritaires, au développement et à la cohésion sociale par la participation active de ses membres », indique le gouvernement.

L’Exécutif explique qu’il s’agit d’organisations civiles, « apolitiques », chargées de la promotion de l’action citoyenne, sur la base du bénévolat.

Ces Comités jouent aussi un rôle de police de proximité, permettant de « contenir à la base tous les actes et comportements nuisibles au vivre-ensemble et à la cohésion sociale et de lutter efficacement contre le terrorisme ».

« Ce projet de loi permettra de doter notre pays de structures patriotiques de promotion du développement à la base, de renforcement de la solidarité de proximité, de veille et de défense des intérêts de la communauté », affirment les autorités de la Transition.

En décembre 2022 et janvier 2023, le capitaine Ibrahim Traoré a invité les organisations de la société civile à constituer des comités de vigilance et de veille citoyenne dans les villes et campagnes.

« Il faut rester en veille. Organisez-vous déjà. Que ce soit dans les quartiers ou les villages, il faut que les jeunes puissent s’organiser, rester en permanence des éléments de renseignements pour les forces combattantes », avait-il déclaré le 3 janvier 2023 à Bobo-Dioulasso, devant des jeunes acquis à sa cause.

Le Conseil des ministres a marqué son accord pour la transmission dudit projet de loi à l’Assemblée législative de Transition.

DS/ac/APA