Ce regain de tension survient au lendemain d’un coup de force au cours duquel des militaires ont démis de ses fonctions le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, président de la Transition burkinabaise, lui-même arrivé au pouvoir par un putsch fin janvier, désormais remplacé par un capitaine de 34 ans, Ibrahim Traoré.

Invoquant «la dégradation continue de la situation sécuritaire» dans le pays, les militaires à l’origine du nouveau coup de force ont annoncé la fermeture des frontières terrestres et aériennes ainsi que la suspension de la Constitution et la dissolution du gouvernement et de l’Assemblée législative de transition. Le Burkina Faso, un des pays pauvres du Sahel, connaît ici son second coup d’Etat en huit mois dans un contexte de profonde insécurité. Les djihadistes ont multiplié les attaques meurtrières dans le nord et l’est, où des villes sont désormais soumises à un blocus. Comme le rapporte l’AFP, deux convois de ravitaillement ont été attaqués en septembre, avec à chaque fois un bilan lourd.

Réactions à l’international

Le président de la Commission de l’Union africaine (UA), le Tchadien Moussa Faki Mahamat, a condamné ce 1er octobre un «changement anticonstitutionnel de gouvernement». «Le président appelle les militaires à s’abstenir immédiatement et totalement de tout acte de violence ou de menaces aux populations civiles, aux libertés publiques, aux droits de l’homme», a écrit l’UA dans un bref communiqué.

Le président de la Commission de l’UA appelle également à «un strict respect des échéances électorales pour un retour à l’ordre constitutionnel au plus tard le 1er juillet 2024».

De son côté, le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a dénoncé par voie de communiqué une opération «met[tant] en danger les efforts engagés depuis plusieurs mois, notamment de la part de la Cédéao, afin d’encadrer la Transition». «L’Union européenne en appelle au respect des engagements pris, qui ont été à la base de l’accord trouvé avec la Cédéao le 3 juillet dernier, afin d’accompagner le Burkina Faso vers un retour à l’ordre constitutionnel au plus tard le 1er juillet 2024», a également écrit le vice-président de la Commission européenne.

Source: https://francais.rt.com/