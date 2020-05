Burkina: l’ancien ministre de la Défense Jean-Claude Bouda écroué

L’ex-ministre de la Défense, Jean-Claude Bouda a été écroué ce mardi 26 mai à la maison d’arrêt et de correction de Ouagadougou. Auditionné suite à une plainte du Réseau national de lutte anti-corruption pour délit d’apparence et enrichissement illicite, l’ex-ministre a été directement transféré à la maison d’arrêt et de correction de Ouagadougou.

L’affaire débute en décembre 2018. Des photos d’une luxueuse villa attribuée à l’ex-ministre de la Défense fait le tour de la Toile. Quelques mois plus tard, le réseau national de lutte anti-corruption dépose une plainte pour des faits de délit d’apparence, d’enrichissement illicite, de fausses déclarations d’intérêts et de patrimoine entre autres.

Le REN-LAC explique que l’acquisition de ce patrimoine immobilier, dont le coût s’évaluerait à près d’un demi-milliard de franc CFA, n’apparaissait nulle part dans la déclaration des biens de l’ex-ministre à sa nomination au sein du gouvernement. « Et les ressources qu’il avait déclarées ne pouvaient non plus lui permettre une telle acquisition », soutient le REN-LAC.

Entendu par la justice, l’ex-ministre Jean-Claude Bouda a été écroué à la maison d’arrêt et de correction de Ouagadougou. Selon une source judiciaire, il est poursuivi pour « faux et usage de faux, blanchiment de capitaux, et délit d’apparence ». Son nom est également cité dans d’autres dossiers pour lesquels aucune plainte n’est pour le moment déposée.

Source: RFI

