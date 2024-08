Capitaine Ibrahim Traoré: « Houphouët a eu peur et il s’est rallié à l’impérialisme. Ils l’ont utilisé pour éliminer … »

Lors de la journée commémorative de l’édition 2024 de la Journée internationale de la Jeunesse, placée sous le thème “Intégration, sécurité, paix et développement : rôle de la jeunesse africaine”, le vendredi 9 août 2024 à Ouagadougou, le chef de la transition au Faso a critiqué la posture du premier président ivoirien.

Le capitaine Ibrahim Traoré a réitéré à son sujet les discours révolutionnaires autrefois tenus par Sékou Touré et par d’autres figures africaines dans leur lutte contre le colonialisme et ses soutiens présumés en Afrique. Il a expliqué que, suite à l’assassinat de Biaka Boka par les colons, Félix Houphouët-Boigny aurait pris peur et décidé de collaborer avec les impérialistes, suggérant ainsi qu’il ne s’agit pas d’un bon exemple.

Par ailleurs, Ibrahim Traoré a justifié théoriquement les restrictions des libertés opérées dans son pays. Selon lui, la liberté individuelle n’existe pas. « La liberté est collective… Si vous êtes libre de parler comme vous voulez, l’autre aussi est libre de répondre comme il veut… Ce sera du désordre… Si vous êtes libres de parler comme vous voulez, l’autre aussi est libre de vous répondre comme il veut, ça sera du désordre. Si vous êtes libres de rouler dans la rue et de passer le feu rouge comme vous voulez, l’autre est libre de passer aussi et de vous cogner. Avant de poser un acte, on pense à la liberté d’autrui. Vous comprenez que si la liberté individuelle prime, nous sommes dans une société de désordre. Certains revendiquent leur liberté individuelle sans tenir compte des autres », a-t-il déclaré en réponse aux accusations portant sur les atteintes aux libertés individuelles et démocratiques au Burkina Faso.

Critiquant les “faux buzz” des jeunes sur les réseaux sociaux, ainsi que les “mensonges” des médias occidentaux, il les a mis en garde, prenant l’exemple de la Corée du Nord, présentée par un journaliste burkinabè sur une chaîne de télévision locale comme un pays où la population souffre de la faim.

« Faites attention ! La Corée du Nord est plus développée que beaucoup de pays européens. Les médias menteurs, qui cherchent à diviser l’Afrique, prétendent que les gens y meurent de faim, et cela est repris en Afrique. La Corée du Nord est une puissance nucléaire. Comment y sont-ils parvenus ? », a déclaré Ibrahim Traoré.

Pour conclure, celui qui est arrivé au pouvoir par un coup d’État a plaidé en faveur de la paix et de la stabilité, en lien avec la question du développement : « Il n’y a pas de paix et de sécurité sans développement. S’il n’y a pas de sécurité, il n’y a pas de développement. S’il n’y a pas de développement, il n’y a pas de sécurité ».

Il a alors exhorté ses compatriotes à travailler. « La patrie ou la mort, nous vaincrons », a conclu le chef de la junte à la fin de son discours.

Source: https://netafrique.net/

