Le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, a déclaré mercredi qu’il ne se rendrait pas en Afrique du Sud pour une réunion du G20 prévue dans deux semaines, accusant ce pays de faire de “très mauvaises choses”.

“Je ne participerai pas au sommet du G20 à Johannesburg. L’Afrique du Sud fait de très mauvaises choses”, a écrit le secrétaire d’Etat américain sur le réseau social X, citant notamment “l’expropriation de propriétés privées”.

La réunion du G20 au niveau des ministres des Affaires étrangères est prévue les 20 et 21 février.

“Mon travail consiste à promouvoir les intérêts nationaux de l’Amérique, et non à gaspiller l’argent des contribuables ou à encourager l’antiaméricanisme”, a-t-il écrit, déplorant notamment le fait que ce groupe de pays défendent le “changement climatique” et les programmes “de diversité et d’inclusion”.

M. Rubio se trouvait mercredi soir en République dominicaine dans le cadre d’une tournée en Amérique centrale.

Le président américain Donald Trump a accusé l’Afrique du Sud de confiscation de terres après la promulgation d’une loi d’expropriation par son homologue Cyril Ramaphosa, et annoncé l’arrêt de “tout financement” du pays, le temps d’une enquête.

Le président sud-africain a promulgué fin janvier une loi permettant au gouvernement, dans certaines circonstances et par mesure d’intérêt général, de décider d’expropriations sans compensation.

La question foncière est un sujet clivant en Afrique du Sud. La majorité des terres sont détenues par la minorité blanche du pays, héritage d’une politique d’expropriation de la population noire pendant l’apartheid.

Les manœuvres visant à corriger cette inégalité suscitent les critiques de conservateurs, dont le milliardaire Elon Musk, né dans ce pays d’Afrique australe et proche allié de Donald Trump.

“L’Afrique du Sud confisque des terres et traite TRES MAL certaines catégories de personnes”, avait écrit Donald Trump sur son réseau Truth Social.

“Je couperai tout financement futur à destination de l’Afrique du Sud jusqu’à ce qu’une enquête complète sur cette situation soit achevée!”, avait ajouté le président américain.

“Le gouvernement sud-africain n’a confisqué aucune terre”, a assuré lundi le président sud-africain dans un communiqué. Pretoria soutient que le texte ne permet pas aux autorités d’effectuer des expropriations de manière arbitraire, et qu’elles doivent d’abord tenter d’aboutir à un accord avec le propriétaire.

