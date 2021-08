Côte d’Ivoire : le Président ADO annonce un nouveau Programme social

À la veille de la célébration du 61e anniversaire de l’accession de la Côte d’Ivoire à l’indépendance, samedi 7 août 2021, Alassane Dramane Ouattara a annoncé un nouveau programme social pour le bien-être de ses concitoyens.

En vue de transformer la Côte d’Ivoire et améliorer les conditions de vie des populations, le président de la République ivoirienne ne souhaite point baisser les bras. Malgré le bilan des années passées à la tête de l’État, présenté comme reluisant par des analystes, Alassane Dramane Ouattara entend poursuivre son combat. « La Côte d’Ivoire a besoin du génie et de la force de travail de tous ses enfants, notamment de ses jeunes et de ses femmes », a-t-il déclaré.

Taux de croissance positif

Cette union des Ivoiriens semble nécessaire pour qui connait les impacts de la crise sanitaire sur l’économie du pays en 2020. « Depuis mars 2020, la Côte d’Ivoire, à l’instar du monde entier, subit les impacts négatifs sociaux et économiques de la crise de la Covid-19 », a rappelé le président de la République dans son allocution.

En dépit des mesures de riposte, les populations aussi bien que les entreprises ivoiriennes n’ont pas manqué à sentir les effets socio-économiques de cette crise, notamment la hausse du prix de certaines denrées de première nécessité.

Malgré tout, le « pays poursuit sa marche vers le développement en dépit de ces difficultés conjoncturelles et du contexte particulier lié à la pandémie de Covid-19 », a laissé entendre ADO. Les actions du gouvernement ont permis une amélioration véritable des conditions d’accès à la santé.

Le président de la République ivoirienne ne fait aucun doute sur l’efficacité des actions menées sur l’économie du pays. La Côte d’Ivoire a connu « un taux de croissance positif d’environ 2 % en 2020, contre une contraction de 3 % au niveau mondial ».

Nouveau programme de développement

« Notre pays a la capacité de faire face à tous les défis pour offrir, à chacune de ses filles et à chacun de ses fils, une vie meilleure », a rassuré Alassane Dramane Ouattara, dans son message à la nation, vendredi 6 août 2021. Pour parvenir à cette amélioration des conditions de vie des citoyens ivoiriens, le chef de l’État annonce certaines grandes actions, lors de ce 61e anniversaire de la fête d’indépendance du pays.

Un nouveau Programme social du Gouvernement (PSGouv) sera mis en place pour accélérer l’accès des populations à l’éducation, à la santé et aux financements des projets. ADO entend poursuivre le développement du secteur privé et la promotion de l’émergence de champions nationaux. Créer plus d’emplois pour les jeunes est la finalité de ce programme.

La réalisation de toute cette ambition a pour clé de voûte la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. Le chef de l’État ivoirien souhaite doter le pays d’une administration plus « exemplaire en matière d’efficacité et d’intégrité ».

Sur le plan de la riposte contre la pandémie de la covid-19, le président Alassane Dramane Ouattara a indiqué que « plus d’un million de doses de vaccins ont déjà été administrées ». Outre cela, il faut ajouter « la bonne prise en charge des patients » qui a « permis d’avoir un taux de mortalité qui se situe parmi les plus bas au monde ».

Chiencoro

Source : https://saheltribune.com

Commentaires via Facebook :