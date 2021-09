Côte d’Ivoire : quel avenir pour Simone sans Gbagbo ?

Certes, Simone et Laurent Gbagbo sont séparés. Mais le couple politique, lui, a-t-il encore un avenir ? L’ancienne première dame pourrait lancer son propre parti.

Il est des couples qui ne se parlent plus que par la voix de leur avocat. Simone et Laurent Gbagbo ont choisi les communiqués. « Je mérite un minimum de respect et de considération », écrit l’ancienne première dame, le 8 septembre dernier, ajoutant qu’elle est « peu encline à s’associer » au nouveau projet de son mari. Une réponse cinglante, à la hauteur de l’humiliation ressentie.

La veille, son époux annonçait la liste des personnalités chargées d’imaginer son nouveau parti. Alors que tous les historiques qui l’entourent y figurent, il n’a pas osé en exclure Simone. Mais elle arrive si loin, reléguée au rôle de figurant… Insupportable pour celle qui fut, quarante ans durant, au cœur de tous les combats. La trahison sera-t-elle assez forte forte pour pousser cette partenaire de toujours à devenir une rivale ?

Cela fait des mois qu’à Abidjan, il se raconte que le couple va mal, mais c’est au retour de l’ancien président au pays, après une décennie de démêlés judiciaires à la CPI, que la rupture se concrétise. Ce 17 juin 2021 doit être le jour des retrouvailles. Il sera celui d’un incident. Alors qu’elle n’était pas conviée, Simone Gbagbo débarque à l’aéroport Felix Houphouët-Boigny pour y accueillir l’ancien président. Mais Laurent Gbagbo n’est plus son mari que devant la loi et l’Église. Dans le vol Brussels Airlines qui le ramène à Abidjan, c’est une autre femme, Nady Bamba, qui est assise à ses côtés. Alors, lorsqu’il débarque et que Simone se jette dans ses bras, c’est par un geste agacé qu’il répond. Il semble lui faire signe de s’éloigner – l’image défraie la chronique.

« En réalité, ce qui s’est joué ce jour-là est complexe », se souvient un membre de l’entourage de l’ancien président. Il raconte : « Simone lui a demandé de se mettre à genou et de toucher le sol de ses mains pour remercier Dieu. Il a estimé que son dos était éprouvé et, surtout, que cela ne donnerait pas une bonne image devant les caméras. Face à son insistance, Gbagbo lui a dit “c’est bon” en faisant un geste de la main pour mettre un terme à la conversation. » Quelques jours plus tard, voilà déjà un communiqué : Laurent annonce avoir demandé le divorce à celle qui est son épouse depuis 1989.