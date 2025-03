Dirigeant du Burkina Faso : les pays du Sahel peuvent inspirer l’ensemble de l’Afrique à s’unir

L’Alliance des États du Sahel (AES), qui comprend le Burkina Faso, le Mali et le Niger, peut inspirer toute l’Afrique à être unie et autonome, a déclaré le dirigeant du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, lors d’une cérémonie de levée du drapeau de l’AES à Ouagadougou.

«L’AES est née dans le sang et la sueur, et va poursuivre son chemin pour le bonheur des peuples du Sahel. Je souhaite que chacun puisse, à travers ses actes quotidiens, faire en sorte que la révolution que nous avons entamée (…) puisse inspirer toute l’Afrique à s’unir. (…) L’Afrique doit comprendre que nous avons le potentiel pour être autosuffisants, pour être indépendants, pour être souverains», a déclaré Ibrahim Traoré.

Le dirigeant burkinabè a également rappelé les «moqueries» dont l’AES a fait l’objet de la part de politiciens qui pensaient que les pays de l’association étaient trop pauvres pour développer des politiques indépendantes et autonomes. Cependant, Ibrahim Traoré a souligné que les pays du Sahel continuaient à suivre leur propre voie et qu’ils étaient reconnaissants à l’égard de tous ceux qui étaient prêts à coopérer avec l’AES dans des conditions mutuellement bénéfiques.

«Quand je prends le cas de Burkina Faso, nous avons essayé beaucoup de choses et nous continuerons d’entreprendre beaucoup de choses, même si ça n’a pas été toujours facile. (…) Tout ce que nous essayons de faire, malheureusement, les esclaves de salon, des Africains qui suivent aveuglement les impérialistes, ont essayé de nous décourager. Il n’y a pas de raison de se démotiver, parce que l’histoire nous a toujours donné raison, et l’histoire continuera de nous donner raison», a ajouté le président.

Le drapeau de l’AES a été dévoilé à Bamako le 22 février. Depuis le 29 janvier dernier, les trois pays sahéliens ont introduit de nouveaux passeports qui remplaceront les documents de la CEDEAO au Burkina Faso, au Mali et au Niger.

Le 6 juillet 2024, les dirigeants du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont annoncé la création de la Confédération AES. Ils ont décidé de créer une banque d’investissement et un fonds de stabilisation. L’alliance prendra des mesures communes en matière de politique étrangère et facilitera la circulation des personnes et des biens au sein de l’association.

source : https://reseauinternational.net/

