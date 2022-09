Depuis la semaine dernière, le Royaume-Uni observe une période de deuil national qui s’étendra en principe, jusqu’au 23 septembre prochain. Née le 26 avril 1926, Elizabeth II, symbole de l’unité nationale, sera enterrée à la Chapelle commémorative du roi George VI située dans la chapelle de Saint-George au côté de son père.

Après une lutte acharnée contre la maladie, de fatigue d’âge la reine Elizabeth II a tiré sa révérence la semaine dernière à l’âge de 96 ans laissant tout un pays triste. Depuis l’annonce de sa mort, les hommages se multiplient à l’endroit de la souveraine autant en Europe et d’un peu partout en Afrique où elle l’était une grande amie. ” ..Je déclare devant vous que ma vie entière qu’elle soit longue ou courte, sera consacrée à votre service et au service de notre grande famille impériale à laquelle nous appartenons tous”, avait déclaré la reine à quelques mois de son investiture. La monarque britannique au regne le plus long de Grande Bretagne aura exercé selon ses fidèles, ses fonctions avec dévouement et honneur et laissera enfin le trône à son fils Charles III qui sera bientôt officiellement investi. Par ailleurs, celui-ci est le president du royaume Commonwealth, un regroupement de 56 pays. ” je m’engage à maintenir les principes constitutionnels au coeur de notre nation”, a assuré le nouveau roi ajoutant qu’il va servir avec loyauté et respect”. Donc, la reine est morte, vive le roi, pour dire qu’une vie d’aventure s’écroule à mi-chemin et voilà débute une autre dans une ferveur d’assurance pour un Royaume Uni et fort.

Yacouba COULIBALY

Commentaires via Facebook :