Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi qu’il lancerait officiellement sa campagne pour un second mandat le 18 juin, depuis la Floride, État-clé qu’il avait remporté lors de l’élection de 2016.

Face à qui?

I will be announcing my Second Term Presidential Run with First Lady Melania, Vice President Mike Pence, and Second Lady Karen Pence on June 18th in Orlando, Florida, at the 20,000 seat Amway Center. Join us for this Historic Rally! Tickets: https://t.co/1krDP2oQvG

