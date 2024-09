Emmanuel Macron félicite son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune pour sa réélection

– Le président sortant a été réélu pour un second mandat avec 94.65% des voix

Le président français Emmanuel Macron a félicité, dimanche soir, son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune pour sa réélection à un second mandat avec un score de 94.65% des suffrages exprimés.

Le locataire de l’Élysée a adressé au président algérien « ses plus vives félicitations pour sa réélection à la présidence de la République Algérienne Démocratique et Populaire le 8 septembre 2024, ainsi que ses meilleurs vœux de succès ».

« La France est particulièrement attachée à la relation exceptionnelle qui la lie à l’Algérie, dans tous les domaines qu’il s’agisse de la mémoire, de l’économie, des mobilités entre nos deux pays, des coopérations éducatives et culturelles, mais aussi la sécurité et la lutte contre le terrorisme. Sur la scène régionale et internationale, le dialogue entre nos deux pays est primordial, notamment dans le contexte de la présence de l’Algérie au Conseil de sécurité des Nations Unies » poursuit l’Élysée dans un communiqué de presse.

Et de conclure: « Fort des liens d’amitié qui unissent la France et l’Algérie, le Président de la République entend poursuivre résolument avec le Président TEBBOUNE le travail ambitieux engagé avec la Déclaration d’Alger pour renouveler le partenariat qui unit nos deux pays. La France continuera de se tenir aux côtés de l’Algérie et des Algériens dans le respect et l’amitié qui président à nos relations ».

Pour rappel, le président algérien sortant, Abdelmadjid Tebboune, a été élu pour un second mandat présidentiel de cinq ans lors des élections anticipées qui se sont tenues samedi.

Lors d’une conférence de presse, organisée dimanche soir, le président de l’autorité nationale indépendante des élections a fait état d’un score de 94.65% des suffrages exprimés.

Les résultats définitifs seront néanmoins communiqués dans les prochains jours par la Cour Constitutionnelle.

Source: https://www.aa.com.tr/fr

Commentaires via Facebook :