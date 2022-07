Lorsqu’en 2018, les voyous envoyés par le prince clown saoudien Mohammad bin Salman ont tué le lobbyiste qatari Jamal Khashoggi, les démocrates en ont fait une énorme affaire.

C’était principalement parce que Khashoggi, un propagandiste des Frères musulmans depuis toujours, avait été chroniqueur au Washington Post où il publiait sous son propre nom des articles d’opinion qui avaient été écrits dans l’ambassade qatarie. Plus tard, les Qataris ont utilisé sa mort pour intensifier leur agitation anti-saoudienne.

Biden avait besoin du soutien du Post et a rejoint la campagne qatarie.

« Nous allons leur en faire payer le prix, et faire d’eux les parias qu’ils sont », déclarait Biden à propos du gouvernement saoudien lors d’un débat présidentiel, en novembre 2019.

« Ils doivent être tenus pour responsables », a-t-il ajouté. (source)

Le problème avec de telles déclarations de « valeurs » est que – en fin de compte – les nécessités l’emporteront. Biden a besoin d’une baisse des prix du pétrole pour augmenter les chances des démocrates de conserver une petite majorité à la Chambre.

Le Sénat est déjà perdu, car le sénateur Joe Manchin, bien qu’étant un démocrate pure souche, bloque la plupart des objectifs que les démocrates souhaitaient atteindre.

Vendredi, le vol de Biden vers Riyad a été moins dramatique que le chemin de Canossa, mais tout de même significatif. Il n’a été accueilli à l’aéroport que par un prince mineur. Lorsque le président Trump était arrivé pour la première fois à Riyad, il avait été accueilli par le roi saoudien lui-même.

Lors de leur première rencontre, le prince Mohammad bin Salman s’est visiblement amusé de l’humiliation de Biden.

Le lendemain, lorsque les autres souverains du Conseil de coopération du Golfe sont arrivés, MbS était à l’aéroport et a salué tout le monde en personne.

Le fait d’avoir traité le président américain de cette manière va permettre à MbS de gagner beaucoup de prestige dans la région du Golfe et au-delà.

Quant à l’augmentation du pétrole… il n’y en aura pas. Les Saoudiens s’en tiendront à l’accord actuel de l’OPEP+ qui limite la production de ses États membres. Lorsque l’accord prendra fin dans le courant de l’année, les Saoudiens pourraient augmenter leur production, mais les analystes doutent qu’ils puissent actuellement produire beaucoup plus qu’ils ne le font déjà. Il est beaucoup plus probable que les récessions en Europe et aux États-Unis réduisent bientôt la demande de pétrole et que les prix à la pompe baissent. Cela pourrait alors inciter l’OPEP+ à prolonger son accord.

Joe Biden est connu pour être un homme revanchard.

MbS devrait faire très attention à sa sécurité personnelle.

Parler des « valeurs » est également très important pour les arrogants dirigeants de l’UE et de certains de ses États membres. En s’accrochant à ces valeurs au sujet de l’Ukraine, ils se sont engagés à détruire leurs propres économies. La nécessité va aussi les rattraper et je prédis qu’il leur faudra moins de quatre ans pour ramper jusqu’à Moscou et demander le pardon de leurs péchés.

Par Moon of Alabama.

source : Moon of Alabama

traduction Wayan, relu par Hervé, pour Le Saker Francophone

VIA: https://reseauinternational.net

Commentaires via Facebook :