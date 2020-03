L’une des quatre fêtes de la République Populaire de l’Inde, à savoir la fête des Couleurs, a été célébrée dans l’enceinte de la Maison de l’Inde au Mali sur initiative de son excellence Anjani Kumar, Ambassadeur de l’Inde au Mali. A côté de l’importante communauté indienne vivante au Mali, de l’ambassadeur et son personnel pour célébrer cette fête du bien contre le mal, d’unité, de diversité confessionnelle et culturelle en Inde, le Mali dans son ensemble. En commençant par les représentants du Ministère des Affaires Etrangères du Mali et de la Coopération internationale, de la Direction Nationale des Archives du Mali, de la Direction Nationale d e la Bibliothèque, du Musée national, de l’ICRISAT qui est une organisation également multinationale, de l’Api Mali, des amoureux de l’Inde , et amoureux d e la culture indienne au Mali; les voisins les plus proches, et même tous ceux qui ont bénéficié des formations en Inde, qui ont désiré aussi faire partie de la culture indienne.

Je vous remercie d’être venu à cette fête, à la maison de l’Inde au Mali, indique d’entrée son excellence l’Ambassadeur de l’Inde au Mali, Anjani Kumar à sa communauté indienne vivante au Mali, au amis de l’Inde du Mali et d’autres pays, pour fêter avec eux la traditionnelle fête des couleurs de l’Inde qui a beaucoup de symboliques positifs aux yeux des indiens.

Le premier responsable des Indiens au Mali, a, pour la circonstance donné quelques points de ces symboliques. La fête des couleurs, a dit Anjani Kumar, coïncide généralement à un évènement très important qu’est les récoltes. Surtout, précise son excellence, la période des récoltes au niveau de l’hémisphère de l’Inde. Ce qui se fait généralement en fin février, au mois de mars ou bine le début avril. La fête des couleurs, ajoute l’ambassadeur, symbolise aussi la renaissance. Comme vous le savez, dit-il, lorsqu’on arrive à la récolte et que la nature nous donne des bonnes choses, c’est aussi une occasion pour les êtres humains que nous sommes, de rendre hommage à la nature, de respecter de notre respect dû à la nature de l’exprimer. Ce qui fait que, indiqué Anjani Kumar, ça représente la victoire du bien sur le mal. « C’est pour cela que c’est très important », déclare l’ambassadeur. La fête des couleurs, poursuit Anjani Kumar, donne l’occasion aux êtres humains de se parler. Parce que, insiste l’ambassadeur, c’est surtout lors de la fête des couleurs, que les amis se rendent visitent, les voisins se rendent visitent. Même s’il y avait des différents bien avant la fête des couleurs, appuie Anjani Kumar, l’occasion s’offre aux gens de se donner des couleurs, de se mettre des couleurs, comme pour dire, reprenons notre vie, reprenons à nouveau cette relation qui existe entre nous pour que nous puissions aller de l’avant. « D’où le sens positif de cette fête », a fait savoir son excellence. Pour magnifier tout ceci, ajoute l’ambassadeur, il y avait un roi, ça c’est une fête de légende, c’est très légendaire qui était bien, qui était vertueux. Mais qui a eu une fille qui n’était pas vertueuse, qui n’était pas aussi religieuse que son père. Lorsque cette fille a donné naissance à un enfant, poursuit le conte l’ambassadeur, elle voulait brûler cet enfant. Il avait un habit, lorsqu’on se couvrait de cet habit, dit son excellence, le feu ne pouvait pas te bruler. Qu’est ce la dame non vertueuse a fait ? Elle s’est couverte de cet habit pour s’assoir dans le feu avec l’enfant dans l’espoir qu’elle ne sera pas brûlée avec l’intention de brûler le petit enfant. Mais Dieu dans sa bienveillance, dans sa miséricorde, dit Ajani Kumar, a enlevé la couverture de la dame pour envelopper enfant avec. C’est plutôt la dame qui a été brûlée et l’enfant a été sauvé. Et pour nous, clame Anjani Kumar, la fête des couleurs symbolise la victoire du bien sur le mal. La dame était mal intentionnée, alors que l’enfant était né de façon vertueuse.

En outre, ajoute l’ambassadeur, l’Inde aussi est un pays très diversifié, un pays plein de culture. En Inde, comme vous le savez, outre les Hindous, il y a des musulmans, des chrétiens, des Perses, des juifs. Il y a une multitude de religions. Mais là où tout le monde s’accorder à fêter, dit-il, ça c’est aussi la fête des couleurs qu’est la fête de toutes les confessions. C’est pour cela que nous on considère aussi, affirme Anjani Kumar, que la fête des couleurs est une fête d’unité, une fête qui symbolise la diversité confessionnelle et culturelle en Inde.

Pour terminer, Anjani Kumar a salué la présence massive à ses côtés de la communauté indienne au Mali de même que le Mali dans son ensemble. Cela dénoté, a-t-il, que même si la fête des couleurs est indienne, compte de sa diversité, elle doit s’étendre sur d’autres cultures, sur d’autres relations (le Ministère des Affaires Etrangères du Mali et de la Coopération internationale, la Direction Nationale des Archives du Mali, la Direction Nationale d e la Bibliothèque, le Musée, l’ICRISAT qui est une organisation également multinationale, l’Api Mali, amoureux de l’Inde et les amoureux d e la culture indienne au Mali, les voisins les plus proches, et même tous ceux qui ont bénéficié des formations en Inde, qui ont désiré aussi faire partie de la culture indienne). Tout cela pour vous dire, conclu Anjani, que cette fête des couleurs, est vraiment le symbole de la diversité, du rapprochement entre les peuples. Nous on s’est dit, qu’à travers une telle fête les peuples se rapprochent, l’Indien et malien peuvent aller ensemble, et on peut amener de l’avant les projets que nous avons en commun. A rappeler que la fête des couleurs fait partie des quatre grandes fêtes de la République populaire de l’inde : les fêtes de la République, de l’Indépendance, des lumières, des couleurs.

Hadama B. Fofana

