La fête du trône a été célébrée, hier, 30 juillet. Cette fête marque le 12ème anniversaire l’intronisation du Roi Mohammed VI. Un événement propice pour rappeler à tout le peuple marocain la valeur du lien qu’il entretient avec son Roi.

Au Maroc, le Roi fait la quasi-unanimité. A l’occasion de la Fête du trône, couplée cette année à un autre jour férié (le Nouvel an musulman), les drapeaux rouge et vert sont de sortie. L’une des actions menées par le roi Mohammed VI et qui est très appréciée des Marocains, c’est le développement économique du pays, grâce notamment à des projets pharaoniques comme la construction du port de Tanger Med ou la ligne à grande vitesse reliant Tanger à la capitale économique, Casablanca. Et ces grands chantiers font la fierté des habitants. “Il faut saluer le travail qu’il a conduit dans tout le Maroc. Par rapport à il y a quelques années, Tanger s’est métamorphosée. Les sols ont été refaits dans la médina, les peintures dans les rues, les miroirs, les portes”, énumère-t-il. “On ne reconnaît presque plus la ville. C’est la même chose à Fès, Casablanca ou Meknès.”

Depuis l’avènement de Mohammed VI, le 30 juillet 1999, le Maroc est devenu un pays incontournable sur la scène régionale. Il est aujourd’hui un pays influent au Maghreb et en Afrique, grâce à la stratégie adoptée par le fils de Hassan II de multiplier les visites officielles, notamment les premières années de son règne et même dernièrement jusqu’à la crise de Covid : Rwanda, Zambie, Côte d’Ivoire, Sénégal, Nigeria, Gabon, Guinée, Mali, Ghana, Tanzanie, Soudan du Sud, etc. Ces déplacements se sont avérés payants, puisque le Maroc a obtenu la réintégration à l’Union africaine (UA) en 2017 et a engrangé un nombre important de soutiens pour la défense de la “marocanité” du Sahara occidental, élevée au rang de cause nationale. Aujourd’hui, 27 Etats dont une majorité issus de l’UA ont ouvert un consulat dans les villes de Dakhla et Laâyoune.

Cette journée spéciale est une occasion pour rappeler à tous les citoyens marocains la valeur du lien profond qu’ils entretiennent avec leur Roi. La monarchie au Maroc est une institution respectée et aimée, jouant un rôle central dans la vie du pays depuis des siècles. La Fête du Trône est donc l’occasion de manifester cette loyauté envers le souverain et de renforcer l’unité nationale.

Les festivités de la Fête du Trône ont été marquées par de nombreuses activités et animations à travers tout le pays. Les villes se parent de leurs plus beaux atours avec des décorations festives, des drapeaux et des illuminations. Les rues vibraient au son de la musique et des chants patriotiques, créant une ambiance de joie et de fierté nationale.

L’un des moments forts de la Fête du Trône est le spectaculaire spectacle de feux d’artifice qui illumine le ciel nocturne. Ces feux d’artifice éblouissants symbolisent la célébration de l’accession au trône du Roi Mohammed VI et créent une atmosphère magique dans les villes du royaume. Les Marocains se rassemblent pour admirer ces lumières éclatantes, qui évoquent à la fois la grandeur et la prospérité du pays.

Les parades militaires et les défilés étaient également des éléments clés de cette journée festive. Les forces armées marocaines défilent fièrement devant le Roi et le peuple, mettant en valeur leur discipline, leur dévouement et leur engagement envers la nation. Ces défilés étaient l’occasion de rendre hommage aux héros de l’histoire marocaine, de présenter les réalisations du pays et de renforcer le sentiment d’unité et de sécurité nationale.

La Fête du Trône a été aussi une occasion pour le Roi Mohammed VI de s’adresser à la nation dans un discours télévisé. Ce discours était très attendu par les Marocains, car il leur permet d’entendre les perspectives du souverain sur les réalisations passées, les défis actuels et les objectifs futurs du pays. Le discours royal est un moment de rassemblement national, où le Roi exprime sa vision pour le Maroc et renouvelle son engagement envers le bien-être et le progrès de tous les citoyens.

Au-delà des festivités publiques, la Fête du Trône est également l’occasion pour les Marocains de se réunir en famille et entre amis pour célébrer cet événement spécial. Des repas traditionnels sont préparés, des vêtements traditionnels sont portés, et des traditions culturelles sont honorées. C’est un moment de joie, de partage et de renforcement des liens sociaux, où les Marocains expriment leur amour et leur fierté pour leur pays et leur Roi.

En somme, la Fête du Trône est une célébration annuelle qui marque l’intronisation du Roi Mohammed VI et commémore son accession au trône. C’est une occasion pour tous les Marocains de se rassembler, de manifester leur loyauté envers le souverain et de célébrer les réalisations du pays. Cette journée a été marquée par des feux d’artifice spectaculaires, des parades militaires, des discours royaux et des festivités familiales. La Fête du Trône est un moment d’unité nationale, de fierté et de réaffirmation de l’attachement profond du peuple marocain à sa monarchie.

