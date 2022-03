Ouverts le 17 mars 2022 au Centre international de conférences de Bamako, en présence de 9 ministères de la République, pour affirmer l’attention portée par les plus hautes autorités du Mali à aux compatriotes maliens établis à l’extérieur d’une part, et d’autre part de notre attachement au renforcement de la coopération internationale sur les questions migratoires, les travaux du forum Maroco Maliens des Diasporas pour la mobilisation des compétences et l’investissement productif se sont clôturés, le samedi 19 mars 2022 au CICB, sous la présidence du Ministre des transports et des infrastructures, Dembélé Madina Sissoko, représentant son homologue des Maliens établis à l’extérieur et de l’intégration africaine. A ce forum organisé par le ministère des Maliens établis à l’extérieur avec la collaboration du Royaume du Maroc, avec le soutien de l’Union Européenne, de l’Allemagne, de la France, etc, étaient aux côtés du ministre Sissoko, son excellence l’Ambassadeur de l’UE au Mali, Bart Ouvry, l’Ambassadeur du Royaume du Maroc au Mali, Driss Isbayene. Les objectifs étaient la facilitation de la communication entre la diaspora et les autorités nationales ; l’engagement de la diaspora pour l’investissement productif au plan national au Mali; l’instauration de confiance au sein de la diaspora par rapport au climat des affaires au Mali ; les opportunités d’investissements de la diaspora et des potentiels investisseurs pour appuyer le secteur privé et ou les collectivités.

Durant les trois jours qui ont vu les diasporas canadienne, américaine, européenne, africaine (Afrique centrale et Afrique de l’Ouest), marocaine, les entreprises marocaines, les institutions financières maroco-malienes (banques et sociétés de télécom), les institutions financières maliennes, les institutions marocaines, les institutions administratives marocaines et maliennes dédiées, les faîtières des diasporas (HCEM, Csdm, Uda, Remad), il y a eu des échanges de haut niveau sur entre autres : Environnement économiques au Mali : opportunité d’investissement, filières porteuses ; Offre de produits financiers et non financiers pour la promotion de l’investissement productif de la diaspora ; Regards croisés coopération Sud-Sud en matière de migration et développement (mobilisation des diasporas) ; Partenariat privé Etat, pour une plus grande contribution des diasporas au développement de nos pays ; Présentation et réseautage avec les entreprises marocaines, maliennes et la diaspora pour des contacts d’affaires ; L’incubateurs d’entreprises : un outil efficace de promotion de l’investissement production de la diaspora.

Des sessions techniques ont aussi été tenues sur : faire des affaires au Mali, comment faire la promotion des opportunités économiques auprès des diasporas ? Quels peuvent être les canaux, outils, dispositifs de promotion et valorisation ? Améliorer l’offre des services financiers et non financiers, réinventer un partenariat gagnant-gagnant Etat, CT et diaspora ; mobilisation des compétences et secteurs clés pour le développement de l’investissement productif, stratégiques et axes d’orientation pour le développement de l’investissement productif dans les 10 prochaines années.

Des fortes recommandations ont été adressées par les délégués à l’Etat malien, aux organisations de migrants, aux porteurs de projets, au partenariat Mali-Maroc. Au gouvernement malien, il a été demandé de mobiliser des ressources additionnelles pour la prise en charge pour l’ensemble des porteurs de projets de la diaspora ; la signature d’une convention d’établissement entre le Maroc à l’instar de ce qui a été fait entre le Maroc et le Sénégal ; l’opérationnalisation de l’émission des diasporas bonds dans le cadre FAIP ; mettre en place un comité interministériel de suivi élargi aux acteurs de la diaspora pour la mise en œuvre des recommandations du forum maroco-malien sur l’investissement productif de la diaspora ; capitaliser des bonnes pratiques de l’expérience marocaine ; créer des guichets dans les différentes représentations diplomatiques. Aux organisations de migrants, il a été recommandé la mise en place de réseaux de migrants continents ; la prise en charge par l’UDA des porteurs de projets d’autres régions géographiques ; la participation de la diffusion du mécanisme FAIP. Aux porteurs de projets, le forum a préconisé leur identification à travers les ambassades. Au partenariat Mali-Maroc, il a été préconisé l’organisation, tous les ans, d’un forum Maroco-Malien de façon alternative entre les deux pays; la collaboration entre les Patronats des deux pays.

Driss Isbayene, a promis, dans son discours, que les recommandations formulées lors dudit forum feront l’objet d’une attention particulière de la part du Maroc afin que l’on fasse en sorte que ces dernières soient appuyées quant à leur mise en œuvre. «Ces recommandations auront une valeur ajoutée non négligeable par rapport aux projets et programmes en cours entre le Maroc et le Mali, et aux projets de la coopération sud-sud dont on peut se prévaloir dans nos relations séculaires et fraternelles », a dit l’ambassadeur.

Mme Dembélé Madina Sissoko a fait savoir que les travaux du forum ont mis en lumière les capacités communes des Maliens avec leurs frères du Maroc pour promouvoir davantage le rôle des diasporas dans les deux pays. « L’un des temps forts de ce forum a été la présentation du Fonds d’Appui à l’Investissement Productif (FAIP), pendant le panel de haut niveau », s’est réjoui le ministre Sissoko.

Hadama B. FOFANA

Commentaires via Facebook :