L’international français Kylian Mbappé a appelé les électeurs à aller voter, dimanche 7 juillet, pointant les « résultats catastrophiques » du premier tour des élections législatives anticipées.

En conférence de presse, ce jeudi, la star du ballon rond a estimé que « plus que jamais il faut aller voter » car « il y a urgence ».

« On ne peut pas laisser notre pays entre les mains de ces gens-là. C’est vraiment urgent. On a vu les résultats c’est catastrophique », a-t-il poursuivi espérant « que tout le monde va se mobiliser pour voter et voter pour le bon côté ».

Ainsi, sans la nommer, Kylian Mbappé, qui rejoindra les effectifs du Real de Madrid après l’Euro 2024, a pris position contre l’extrême-droite.

Avant le premier tour, il avait été vivement critiqué par les internautes pour avoir appelé à s’opposer « aux extrêmes » mettant ainsi un signe égal entre l’extrême-droite et l’extrême-gauche.

La déclaration de ce jeudi vient, de fait, clarifier la position de l’international français dont les propos font échos à ceux déjà tenus par d’autres de ses coéquipiers dont Marcus Thuram qui a récemment appelé à « se battre pour que le RN ne passe pas ».

Pour rappel, les résultats définitifs du premier tour des législatives font état de 33,15% pour le Rassemblement national (RN) et ses alliés de droite et d’extrême-droite, 28,14% pour le Nouveau Front populaire (NFP), et 20,76% pour le camp présidentiel et ses alliés.

Depuis, les appels à faire barrage au RN se multiplient dans toutes les circonscriptions où le parti d’extrême-droite est en mesure de remporter un siège.

Source: https://www.aa.com.tr/fr/

