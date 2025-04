Le lundi 07 avril 2025, le président déchu de la République de la Guinée, Alpha Condé, s’est de nouveau exprimé sur les réseaux sociaux.

Dans son message, l’ancien chef d’Etat guinéen a appelé ses sympathisants à rester déterminés et à ne pas céder à ce qu’il a qualifié de « stratégies sournoises » qui seraient déployées selon lui, par le « le Conseil National du Rassemblement pour la Démocratie (CNRD) » dans le but d’« affaiblir notre grand Parti »

Alpha Condé a notamment laissé transparaitre dans son message, une promesse implicite d’un retour au pouvoir : « Soyez certain que nous allons reprendre notre pouvoir très bientôt », a-t-il déclaré.

Ci-dessous l’intégralité du message de l’ex président de la Guinée, Alpha Condé

Chers compatriotes,

Le Conseil National du Rassemblement pour la Démocratie (CNRD) déploie actuellement des stratégies sournoises pour affaiblir notre grand Parti. Leur objectif est clair : nous diviser, semer la discorde et saper notre détermination. Face à cette menace, nous devons faire preuve d’une vigilance accrue et renforcer notre unité. Ne tombons pas dans leurs pièges. Chaque tentative de manipulation doit être identifiée et dénoncée avec fermeté.

L’unité est notre arme la plus puissante. Le CNRD cherche à exploiter nos divergences pour nous affaiblir. Ils répandent des rumeurs, encouragent les conflits internes et utilisent des agents provocateurs pour perturber notre cohésion. Nous ne pouvons pas leur offrir cette victoire. Refusons les polémiques stériles et restons solidaires. Seul un front uni peut résister à leurs attaques.

La désinformation est l’un de leurs outils préférés. De fausses nouvelles circulent sur les réseaux sociaux, des comptes anonymes diffusent des messages de division et des pressions sont exercées sur nos militants les plus actifs. Nous devons rester prudents : vérifions systématiquement les informations avant de les partager, démasquons les infiltrations et protégeons nos réseaux. La méfiance doit être notre réflexe face à toute tentative de manipulation.

Dans cette période critique, notre organisation doit être plus solide que jamais. Renforçons nos structures locales, multiplions les réunions de sensibilisation et maintenons une discipline rigoureuse. Chaque militant doit être un rempart contre la désinformation et la division. Ne laissons aucune faille que nos adversaires pourraient exploiter.

Malgré les intimidations et les manœuvres du CNRD, nous ne devons pas céder à la peur ou au découragement. Notre lutte est juste, et notre cause mérite que nous résistions avec détermination. Ils espèrent nous voir faiblir, mais c’est dans l’épreuve que se forge la véritable résistance. Continuons à nous soutenir, à nous mobiliser et à défendre nos convictions avec courage. Soyez certain, que nous allons reprendre notre pourvoir très bientôt.

Ensemble, nous sommes invincibles. Restons unis, vigilants et déterminés. La victoire appartient à ceux qui persistent.

Président Alpha Condé

Source: https://yop.l-frii.com/

