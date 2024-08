L’armée israélienne a annoncé avoir tué le chef de la branche armée du Hamas, Mohammed Deif, dans des frappes menées dans la région de Khan Younès.

INTERNATIONAL – Mort dans une frappe à Gaza. Au lendemain de l’annonce de la mort du chef politique du Hamas, Ismaïl Haniyeh, tué dans une frappe à Téhéran imputée à Israël, l’armée israélienne a annoncé ce jeudi 1er août avoir éliminé un autre grand nom du mouvement islamiste palestinien, Mohammed Deif, lors d’une précédente frappe dans la bande de Gaza.

Dans son communiqué, l’armée israélienne rapporte ainsi que « le 13 juillet 2024, des avions de combat ont mené des frappes dans la région de Khan Younès et à la suite d’une analyse de renseignements, il peut être confirmé que Mohammed Deif a été éliminé ».

Mohammed Deif était l’un des hommes les plus recherchés par Israël depuis près de trente ans et figurait sur la liste américaine des « terroristes internationaux » depuis 2015. Avant cette frappe, il avait survécu à au moins six autres tentatives d’élimination connues. En 2014, il avait notamment été visé par une frappe israélienne dans la bande de Gaza, qui avait entraîné la mort de sa femme et l’un de leurs enfants.

L’annonce de sa mort intervient alors que les funérailles d’Ismaïl Haniyeh se déroulent ce jeudi en Iran. L’assassinat du chef politique du Hamas âgé de 61 ans auquel s’ajoute cette déclaration de Tsahal fait craindre un nouveau sursaut dans la guerre qui oppose Israël au mouvement palestinien depuis maintenant plus de dix mois.

Tué dans les mêmes frappes que Rafa Salama

Tsahal avait précédemment annoncé avoir tué lors de ces frappes Rafa Salama, un important commandant du Hamas de la brigade de Khan Younès, présenté par Tsahal comme un des « proches complices de Mohammed Deif ». L’armée israélienne avait également déclaré avoir visé Mohammed Deif lors de cette attaque.

« La frappe a été menée dans une zone clôturée gérée par le Hamas » et « la plupart des victimes étaient des terroristes », avait déclaré l’armée. À l’inverse, le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas dans la bande de Gaza avait indiqué que ces frappes avaient fait plus de 90 morts, essentiellement des femmes et des enfants.

Le communiqué de l’armée publié ce jeudi accuse Mohammed Deif d’avoir « dirigé, planifié et exécuté le massacre du 7 octobre ». Il affirme également que « pendant la guerre, il (Deif) a commandé les activités terroristes du Hamas dans la bande de Gaza en donnant des ordres et des instructions aux membres supérieurs de l’aile militaire du Hamas ». Le Hamas n’a pas encore réagi aux déclarations faites par l’armée israélienne ce jeudi.

Source: https://www.huffingtonpost.fr/

