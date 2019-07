Le Prince Héritier Moulay El Hassan représentant le Roi Mohammed VI, a inauguré ce vendredi 28 juin 2019, le port Tanger Med II, plus grand et ayant le double de la capacité de Tanger Med I.

Le port Tanger Med II constitue la troisième phase de développement du complexe portuaire Tanger Med et ce aux côtés du port Tanger Med I et du port passagers et rouliers.

Mitoyen de Tanger Med I, qui est opérationnel depuis 2007, le nouveau port bénéficie donc de la même position stratégique unique à zéro déviation pour les navires transitant par le Détroit de Gibraltar.

Sa capacité nominale totale sera d’environ 6 millions d’EVP. L’investissement public en infrastructures est de l’ordre de 14 milliards DH. L’opérateur APM-Maersk qui exploite le terminal TC4 a investi 10 milliards de DH.

Sur cette maquette du complexe portuaire: à droite, Tanger Med II, au centre le port passagers, à gauche le port Tanger Med I

Cette nouvelle infrastructure portera la capacité totale des terminaux à conteneurs du complexe Tanger Med à 9 millions d’EVP, faisant de Tanger Med l’un des plus importants hubs de transbordement en Atlantique et en Méditerranée. Il fera bientôt partie des 20 premiers ports à conteneurs au niveau mondial. Ce développement, conjugué au démarrage prochain de la cité Mohammed VI Tanger Tech, donnera un nouveau coup d’accélérateur à la région de Tanger, compte tenu des synergies entre les deux infrastructures.

Les travaux de Tanger Med II avaient démarré en mai 2010. Ils ont été réalisés en deux phases:

– Travaux de la phase I: lancés en 2010 et achevés en 2016 et qui incluent les infrastructures de base (dont la digue principale) et les premiers 1.200 mètres linéaires de quais.

– Travaux de la Phase II: qui inclut principalement les nouveaux quais (sur 1.600 mètres linéaires) ainsi que la digue secondaire.

D’une capacité d’accueil à quai de 7 méga-porte-conteneurs, le port totalisera à terme 2,8 km de quais à conteneurs avec des profondeurs allant à 18 mètres.

9 MMDH de nouveaux investissements

Lors de la cérémonie de lancement du port Tanger Med II, un nouveau programme d’investissement a été dévoilé, marquant la suite du développement. Il porte sur 9 milliards de DH, dont 3 pour l’extension du port passagers et roulier pour traiter plus de camions de transport international routier, et 6 milliards de DH pour lancer de nouvelles zones de facilitation import export, des parcs et zones logistiques et des ports secs.

Depuis le début, 88 milliards de DH ont été investis dans le complexe portuaire Tanger Med, dont 53 milliards par le privé. Ce qui a permis au Maroc d’être classé 17ème au niveau mondial par la Cnuced en termes de connectivité maritime.

Ces investissements ont permis l’installation de 912 entreprises en activité et la création de 75.000 emplois directs.

Tanger Med est devenu la première porte d’entrée des MRE avec 2,8 millions de passagers en 2018. C’est aussi la plus importante plateforme de traitement des flux import-export au Maroc, avec 317 milliards de DH traités en 2018. C’est enfin le 1er port africain à être certifié “EcoPorts”, label qui certifie le respect des normes environnementales

