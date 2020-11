Jill Biden, un rempart pour le futur président américain

Jill Biden, l’épouse de Joe Biden et nouvelle First Lady, a la réputation d’être une femme réconfortante et chaleureuse.

Les grands quotidiens américains sont déjà dans la comparaison. Jill Biden versus Melania Trump. Autant la première est réconfortante et chaleureuse, autant la seconde est froide et distante, selon eux. À 69 ans, l’enseignante qu’elle n’est plus est même capable de faire rempart de son corps pour protéger Joe Biden, l’homme qu’elle aime encore visiblement avec force. Ainsi, lors d’un meeting du Super Tuesday à Los Angeles le 4 mars s’est-elle jetée sur son mari afin de bloquer des activistes qui avaient sauté sur scène pour faire entendre leurs revendications.

Lors de deux autres incidents, la superwoman a récidivé en lâchant, ensuite, tout simplement : “On doit toujours protéger ceux que l’on aime.” Pendant la campagne électorale, elle a tout autant veillé à ce que le candidat Biden reste prudemment à distance des électeurs en raison du Covid-19.

La première des soutiens de Joe Biden

Jill est une Américaine pur jus, blonde, jeune, déjà divorcée lorsqu’elle rencontre Joe en 1975, à l’université du Delaware. L’homme est en vrac, il vient de perdre sa femme et sa fille de 1 an dans un accident de voiture. Le couple se marie deux ans plus tard. Ils auront une fille. Tandis que son mari mène une carrière politique, Jill Biden enseigne l’anglais et jure en 1988 qu’elle continuera de travailler si Joe Biden, qui s’est présenté à l’élection présidentielle de cette année-là, devait gagner.

Un métier qu’elle ne cessera d’exercer des années plus tard et notamment dans une école publique…

Lire la suite sur LeJDD

Commentaires via Facebook :