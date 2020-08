La Fête du Trône célébrée de manière unique au Canada par les communautés marocaines juive et musulmane.

Du jamais vu au Canada, deux évènement prestigieux se sont déroulés, le 31 juillet 2020 à 22H00, lorsque les Chutes du Niagara et la Tour du Canadien National (CN Tower) se sont illuminées aux couleurs du drapeau national marocain (rouge et vert) à l’occasion de la Fête du Trône. Une fête à laquelle les Marocains résidant au Canada ont été conviés.

Un fait extrêmement rare rendu possible grâce à l’appui conséquent de la Communauté Juive Marocaine installée au Canada et celui de la Société civile, notamment Faouzi Metouilli, Président de l’Association Marocaine de Toronto mais aussi de l’Ambassadrice du Maroc au Canada, Madame Souraya Otmani qui a aussi déployé de grands efforts et travaillé d’arrache-pied avec les autres parties et les autorités canadiennes pour la concrétisation de cet événement.

Ces shows, d’une très belle réussite, ne sont pas passés inaperçus au Canada et ce, sans que l’État marocain n’ai eu à engager aucun dollars canadien. Ces évènements se présentent désormais comme des évènements prestigieux, donnant un élan de visibilité au Royaume du Maroc dans un pays qui accueille chaque année des dizaines de milliers de migrants originaires du Maroc.

Il faut rappeler que les Chutes du Niagara forment une frontière naturelle entre le Canada et les États-Unis d’Amérique et sont citées parmi les plus connues et puissantes chutes d’eau au monde, tandis que la Tour CN, située dans le centre de Toronto, offre un superbe panorama du haut de ses 553,33 m de haut et accueille près de 1,5 million de visiteurs chaque année.

Ces évènements constituent en final une belle promotion pour le Maroc et une belle preuve d’amitié entre les deux pays. Par ce geste, les autorités canadiennes s’associent au Royaume du Maroc dans la célébration de sa Fête du Trône et réaffirment l’amitié forte qui unit les deux peuples.

A noter que Le pont d’Edmonton dans le Nord-Ouest de l’Alberta sera aussi un des lieux à illuminer aux couleurs du Maroc et pour le Québec, des négociations seraient actuellement en cours.

A signaler que les deux évènements ont pu être suivis en direct sur les liens suivants : Chutes Niagara: https://www.cliftonhill.com/niagara-falls/livecam, CN Tower : https://www.cntower.ca/en-ca/home.html#earthcams.

De même qu’à Bogota, la Tour Colpatria, une des plus grandes tours de la capitale bolivienne, a été illuminée, le 31 juillet 2020, des couleurs marocaines, honorant le Maroc et son Roi.

Des festivités qui devraient fermer durablement le caquet aux ennemis du Maroc, eux qui n’ont aucune histoire et aucun peuple puisque progéniture illégitime de Janissaires. Il est inutile de les nommer car le faire serait une insulte pour les Ottomans et les Janissaires.

Au fait, j’allais oublier, dans son nouveau clip « Already » de Beyoncé, diffusé le 30 juillet 2020 par « Disney + », jour de la Fête du Trône au Maroc, le drapeau marocain a fait une apparition remarquée. De quoi faire enrager les ennemis du Maroc !

Farid Mnebhi.

