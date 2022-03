D’après “une note de situation des services de renseignement d’un pays membre de l’Otan”, obtenue par BFMTV, les forces ukrainiennes ne résisteront pas longtemps à l’offensive russe.

L’armée ukrainienne résiste comme elle peut aux assauts russes depuis le 24 février. L’Occident ne tarit d’ailleurs pas d’éloges à l’égard des soldats et des civils héroïques engagés dans le conflit. Et même si la Russie reconnaît que l’invasion ne se déroule pas exactement comme prévu, concrètement, les forces en présence ne semblent pas en mesure de repousser définitivement les troupes de Vladimir Poutine.

L’heure est au pessimisme

Depuis que la Russie a étendu son offensive, à Kiev et même sur le front ouest, non loin de la frontière polonaise, l’heure est au pessimisme. La partie occidentale n’est donc plus en sécurité et différents scénarios sont désormais envisagés. D’après une “note de situation des services de renseignement d’un pays membre de l’Otan”, obtenue par BFMTV, l’armée russe a entamé une “offensive militaire plus soutenue et plus large” dans tout le pays, “à laquelle les forces ukrainiennes ne résisteront pas à court ou moyen terme”.

La chaîne d’information en continu évoque la possibilité pour la Russie de recourir à des armes chimiques, à des cyberattaques et de couper les moyens de communication pour affaiblir encore davantage la résistance ukrainienne.

Kiev en “état de siège”

Kiev est aujourd’hui “une ville en état de siège”, estime la présidence ukrainienne. Ses habitants ont fait des provisions de vivres et de médicaments et les autorités ont installé des barricades, alors que l’étau russe se resserre toujours plus sur la capitale.

“Progrès significatifs”

Une nouvelle session de pourparlers, par visioconférence, se tiendra ce lundi entre la Russie et l’Ukraine, a confirmé dimanche soir l’un des négociateurs ukrainiens, Mykhaïlo Podoliak. Il s’attend à des “résultats concrets” dans les prochains jours. “Nous constatons des progrès significatifs”, a déclaré pour sa part Léonid Sloutski, un membre de la délégation russe. “Mon attente personnelle est que ces progrès aboutissent très prochainement à une position commune entre les deux délégations et à des documents à signer”, a-t-il ajouté.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lui-même confirmé ce samedi une “approche fondamentalement différente” de Moscou dans les débats.

SOURCE: https://www.7sur7.be/

