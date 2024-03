Très peu de personnes en Russie et dans le Sud mondial sont aussi qualifiées que Sergey Glazyev, le ministre de l’Intégration et de la Macroéconomie de la Commission économique eurasiatique (CEE), l’organe politique de l’Union économique eurasiatique (UEEA), pour parler de l’élan, des défis et des pièges sur la voie de la dédollarisation.

Alors que le Sud mondial lance de nombreux appels en faveur d’une véritable stabilité financière, que l’Inde, au sein des BRICS 10, indique clairement que tout le monde doit réfléchir sérieusement aux effets toxiques des sanctions unilatérales et que le professeur Michael Hudson ne cesse de répéter que les politiques actuelles ne sont plus viables, Glazyev m’a gracieusement reçu dans son bureau à la CEE pour un entretien exclusif et approfondi, comprenant notamment de fascinantes anecdotes officieuses.

En voici les grandes lignes, alors que les idées de Glazyev sont en train d’être réexaminées et que l’on attend avec impatience le feu vert du gouvernement russe pour un nouveau modèle de règlement des différends commerciaux – qui, pour l’instant, en est au stade final de la mise au point.

Glazyev explique que son idée principale a été «élaborée il y a longtemps. L’idée de base est qu’une nouvelle monnaie devrait d’abord être introduite sur la base d’une loi internationale, signée par les pays intéressés par la production de cette nouvelle monnaie. Pas par le biais d’une sorte de conférence, comme celle de Bretton Woods, qui n’a aucune légitimité. Dans un premier temps, tous les pays ne seront pas inclus. Les pays des BRICS suffiront – plus l’OCS. En Russie, nous avons déjà notre propre SWIFT – le SPFS. Nous avons notre système de change, nous avons des relations de correspondance entre les banques, des consultations entre les banques centrales, nous sommes complètement autosuffisants».

Tout cela conduit à l’adoption d’une nouvelle monnaie internationale : «Nous n’avons pas vraiment besoin de nous étendre à grande échelle. Les BRICS suffisent. L’idée de la monnaie, c’est qu’il y a deux paniers : le premier, ce sont les monnaies nationales de tous les pays impliqués dans le processus, comme le DTS, mais avec des critères plus clairs, plus compréhensibles. Le deuxième panier est celui des matières premières. Si vous avez deux paniers, et que nous créons la nouvelle monnaie comme un indice de matières premières et de monnaies nationales, et que nous avons un mécanisme pour les réserves, selon le modèle mathématique qui sera très stable. Stable et pratique».

Ensuite, c’est la faisabilité qui compte : «L’introduction de cette monnaie en tant qu’instrument de transaction ne serait pas trop difficile. Avec une bonne infrastructure et l’approbation de toutes les banques centrales, c’est aux entreprises d’utiliser cette monnaie. Elle devrait être sous forme numérique, ce qui signifie qu’elle peut être utilisée sans le système bancaire, et qu’elle sera au moins dix fois moins chère que les transactions actuelles effectuées par l’intermédiaire des banques et des bureaux de change.

L’épineuse question des banques centrales

«Avez-vous présenté cette idée aux Chinois ?»

«Nous l’avons présentée à des experts chinois, à nos partenaires de l’université Renmin. Nous avons eu de bonnes réactions, mais je n’ai pas eu l’occasion de la présenter au niveau politique. Ici, en Russie, nous encourageons la discussion par le biais d’articles, de conférences, de séminaires, mais il n’y a toujours pas de décision politique sur l’introduction de ce mécanisme, même à l’ordre du jour des BRICS. Notre équipe d’experts propose de l’inscrire notamment à l’ordre du jour du sommet des BRICS qui se tiendra en octobre prochain à Kazan. Le problème est que la Banque centrale russe n’est pas enthousiaste. Les BRICS ont seulement décidé d’un plan de fonctionnement pour l’utilisation des monnaies nationales – ce qui est également une idée assez claire, car les monnaies nationales sont déjà utilisées dans nos échanges commerciaux. Le rouble russe est la principale monnaie de l’UEEA, les échanges avec la Chine se font en roubles et en renminbis, les échanges avec l’Inde, l’Iran et la Turquie sont également passés aux monnaies nationales. Chaque pays dispose de l’infrastructure nécessaire. Si les banques centrales introduisent des monnaies nationales numériques et autorisent leur utilisation dans le commerce international, c’est aussi un bon modèle. Dans ce cas, les échanges de cryptomonnaies peuvent facilement équilibrer les paiements – et c’est un mécanisme très bon marché. Ce qu’il faut, c’est un accord des banques centrales pour permettre à une certaine quantité de monnaies nationales sous forme numérique de participer aux transactions internationales».

«Serait-ce faisable dès 2024, s’il y a une volonté politique ?»

«Il y a déjà des start-ups. D’ailleurs, elles se trouvent en Occident, et la numérisation est menée par des entreprises privées, pas par les banques centrales. La demande existe donc. Notre banque centrale doit élaborer une proposition pour le sommet de Kazan. Mais ce n’est qu’une partie de l’histoire. La deuxième partie est le prix. Pour l’instant, le prix est déterminé par la spéculation occidentale. Nous produisons ces marchandises, nous les consommons, mais nous n’avons pas notre propre mécanisme de prix, qui équilibrerait l’offre et la demande. Lors de la panique du Covid, le prix du pétrole est tombé à presque zéro. Il est impossible de faire une planification stratégique du développement économique si l’on ne contrôle pas les prix des produits de base. La formation des prix avec cette nouvelle monnaie devrait permettre de se débarrasser des échanges occidentaux de matières premières. Mon idée est basée sur un mécanisme qui existait en Union soviétique, au Comecon. À cette époque, nous avions des accords à long terme non seulement avec les pays socialistes, mais aussi avec l’Autriche et d’autres pays occidentaux, pour fournir du gaz pendant 10 ans, 20 ans, la base de cette formule de prix étant le prix du pétrole et le prix du gaz.

Ce qui ressort donc, c’est l’efficacité d’une politique à long terme : «Nous avons créé un modèle à long terme. Ici, dans la CEE, nous étudions l’idée d’un marché commun des changes. Nous avons déjà préparé un projet, avec quelques expériences. La première étape est la création d’un réseau d’information, d’échanges dans différents pays. Cette expérience a été plutôt réussie. La deuxième étape consistera à mettre en place une communication en ligne entre les bourses, et enfin nous passerons à un mécanisme commun de formation des prix, que nous ouvrirons à tous les autres pays. Le principal problème est que les principaux producteurs de matières premières, en premier lieu les compagnies pétrolières, n’aiment pas passer par les bourses. Il faut donc une décision politique pour s’assurer qu’au moins la moitié de la production de matières premières passe par les bourses. Un mécanisme où l’offre et la demande s’équilibrent. Pour l’instant, le prix du pétrole sur les marchés étrangers est «secret». C’est une sorte de pensée de l’époque coloniale. Comment tricher ? Nous devons créer une législation pour ouvrir toutes ces informations au public».

La NDB a besoin d’être réorganisée

Glazyev a présenté une analyse approfondie de l’univers des BRICS, basée sur la façon dont le Conseil des affaires des BRICS a tenu sa première réunion sur les services financiers au début du mois de février. Ils se sont mis d’accord sur un plan de travail ; il y a eu une première session d’experts en fintech ; et au cours de cette semaine, une réunion décisive pourrait conduire à une nouvelle formulation – pour l’instant non rendue publique – qui sera inscrite à l’ordre du jour des BRICS pour le sommet d’octobre.

«Quels sont les principaux défis au sein de la structure des BRICS dans cette prochaine étape de contournement du dollar américain ?»

«Les BRICS sont en fait un club qui n’a pas de secrétariat. Je peux le dire, en tant que personne ayant une certaine expérience de l’intégration. Nous avons discuté de l’idée d’une union douanière ici, sur le territoire post-soviétique, immédiatement après l’effondrement. Nous avons eu beaucoup de déclarations, et même quelques accords signés par des chefs d’État, sur un espace économique commun. Mais ce n’est qu’après la création d’une commission que le véritable travail a commencé, en 2008. Après 20 ans de documents, de conférences, rien n’a été fait. Il faut quelqu’un de responsable. Les BRICS disposent d’une telle organisation – la NDB [Nouvelle banque de développement]. Si les chefs d’État décident de nommer la NDB comme institution qui élaborera le nouveau modèle, la nouvelle monnaie, d’organiser une conférence internationale avec le projet d’un traité international, cela peut fonctionner. Le problème est que la NDB fonctionne selon la charte du dollar. Il faut réorganiser cette institution pour la rendre opérationnelle. Aujourd’hui, elle fonctionne comme une banque de développement internationale ordinaire dans le cadre américain. La deuxième option serait de se passer de cette banque, mais ce serait beaucoup plus difficile. Cette banque a suffisamment d’expertise».

«La présidence russe des BRICS pourrait-elle proposer un remaniement interne de la NDB cette année ?»

«Nous faisons de notre mieux. Je ne suis pas sûr que le ministère des Finances comprenne la gravité de la situation. Le président, lui, comprend. J’ai personnellement défendu cette idée auprès de lui. Mais le président de la Banque centrale et les ministres pensent encore selon l’ancien paradigme du FMI».

Les sectes religieuses ne créent pas d’innovation

Glazyev a eu une discussion sérieuse sur les sanctions avec la NDB :

«J’ai abordé cette question avec Mme Rousseff (l’ancienne présidente brésilienne, qui préside actuellement la NDB) lors du Forum de Saint-Pétersbourg. Je lui ai remis un document à ce sujet. Elle s’est montrée plutôt enthousiaste et nous a invités à venir à la NDB. Mais par la suite, il n’y a pas eu de suivi. L’année dernière, tout a été très difficile.

Concernant les BRICS, «le groupe de travail sur les services financiers discute de la réassurance, de la notation de crédit, des nouvelles monnaies dans la fintech. C’est ce qui devrait figurer à l’ordre du jour de la NDB. La meilleure possibilité serait une réunion à Moscou en mars ou avril, pour discuter en profondeur de l’ensemble des questions relatives au mécanisme de règlement des BRICS, du plus sophistiqué au moins sophistiqué. Il serait formidable que la NDB y adhère, mais en l’état actuel des choses, il existe un fossé de facto entre les BRICS et la NDB».

L’essentiel, insiste Glazyev, est que «Dilma trouve le temps d’organiser ces discussions à un niveau élevé. Une décision politique est nécessaire».

«Mais cette décision ne devrait-elle pas venir de Poutine lui-même ?»

«Ce n’est pas si simple. Nous avons entendu les déclarations d’au moins trois chefs d’État : La Russie, l’Afrique du Sud et le Brésil. Ils ont dit publiquement «c’est une bonne idée». Le problème, une fois de plus, c’est qu’il n’y a pas encore de groupe de travail. Mon idée, que nous avons proposée avant le sommet des BRICS à Johannesburg, est de créer un groupe de travail international chargé de préparer, lors des prochaines sessions, le modèle ou le projet de traité. Comment passer aux monnaies nationales. C’est l’ordre du jour officiel. Ils doivent en rendre compte à Kazan [lors du sommet annuel des BRICS]. Il y a des consultations entre les banques centrales et les ministres des Finances».

Glazyev est allé droit au but en ce qui concerne l’inertie du système : «Le principal problème des bureaucrates et des experts est de savoir pourquoi ils n’ont pas d’idées. Parce qu’ils partent du principe que le statu quo actuel est le meilleur. S’il n’y a pas de sanctions, tout ira bien. L’architecture financière internationale créée par les États-Unis et l’Europe est pratique. Tout le monde sait comment travailler dans le système. Il est donc impossible de passer de ce système à un autre. Pour les entreprises, ce sera très difficile. Pour les banques, ce sera difficile. Les gens ont été éduqués dans le paradigme de l’équilibre financier, totalement libertaire. Ils ne se soucient pas que les prix soient manipulés par les spéculateurs, ils ne se soucient pas de la volatilité des monnaies nationales, ils pensent que c’est naturel (…) C’est une sorte de secte religieuse. Les sectes religieuses ne créent pas d’innovation».

Maintenant, enfourchez votre vélo hypersonique !

On en revient à la question cruciale des monnaies nationales : «Il y a encore cinq ans, quand je parlais de monnaies nationales dans le commerce, tout le monde disait que c’était totalement impossible. Nous avons des contrats à long terme en dollars et en euros. Nous avons une culture de transaction bien établie. Lorsque j’étais ministre des Affaires étrangères, il y a 30 ans, j’ai essayé de faire passer tous nos échanges de produits de base en roubles. J’ai soutenu avec Eltsine et d’autres que nous devions commercer en roubles et non en dollars. Cela ferait automatiquement du rouble une monnaie de réserve. Lorsque l’Europe est passée à l’euro, j’ai rencontré M. Prodi et nous avons convenu que l’euro serait votre monnaie et que vous utiliseriez le rouble. Puis M. Prodi est venu me voir après les consultations et m’a dit : «J’ai parlé à M. Kudrin [ancien ministre des Finances russe, 2000-2011], il ne m’a pas demandé de faire du rouble une monnaie de réserve». C’était du sabotage. C’était de la stupidité».

En réalité, les problèmes sont profonds et ne cessent de s’aggraver : «Le problème, ce sont nos régulateurs, éduqués par le FMI, et le deuxième problème, c’est la corruption. Si vous négociez le pétrole et le gaz en dollars, une grande partie des bénéfices est volée, il y a beaucoup de sociétés intermédiaires qui manipulent les prix. Les prix ne sont que la première étape. Le prix du gaz naturel lors de la première transaction est environ 10 fois inférieur à la demande finale. Il existe des barrières institutionnelles. La majorité des pays n’autorisent pas nos entreprises à vendre du pétrole et du gaz au client final. Par exemple, il n’est pas possible de vendre du gaz aux ménages. Néanmoins, même sur le marché ouvert, très compétitif, nous avons des intermédiaires entre le producteur et le consommateur – au moins la moitié des revenus sont soustraits au contrôle du gouvernement. Ils ne paient pas d’impôts».

Pourtant, des solutions rapides existent : «Lorsque nous avons été sanctionnés il y a deux ans, le transfert du dollar américain et de l’euro vers les monnaies nationales n’a pris que quelques mois. C’était très rapide».

En ce qui concerne les investissements, Glazyev souligne le succès du commerce localisé, mais les flux de capitaux ne sont toujours pas au rendez-vous : «Les banques centrales ne font pas leur travail. Le taux de change entre le rouble et le renminbi fonctionne bien. Mais l’échange rouble-roupie ne fonctionne pas. Les banques qui conservent ces roupies, qui ont beaucoup d’argent, accumulent des taux d’intérêt sur ces roupies et peuvent jouer avec. Je ne sais pas qui est responsable de cette situation, notre banque centrale ou la banque centrale indienne».

La principale conclusion des sérieux avertissements de Glazyev est qu’il appartiendrait à la NDB – sous l’impulsion des dirigeants des BRICS – d’organiser une conférence d’experts mondiaux et de l’ouvrir à la discussion publique. Glazyev a évoqué la métaphore d’un vélo qui continue de rouler – alors pourquoi inventer un nouveau vélo ? Eh bien, le temps – multipolaire – est venu pour un nouveau vélo hypersonique.

Pepe Escobar

source : Sputnik Globe

