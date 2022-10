La situation est “critique”

“La situation est critique maintenant dans tout le pays, car nos régions sont dépendantes les unes des autres”, a déclaré un responsable de la présidence, Kyrylo Timochenko, à la télévision, jugeant “nécessaire que tout le pays se prépare à ce qu’il puisse y avoir des pannes d’électricité, d’eau et de chauffage”.

L’armée russe confirme

L’armée russe a confirmé les frappes ciblées: “Les forces armées russes ont continué de frapper avec des armes aériennes et maritimes de haute précision et à longue portée le commandement militaire et les systèmes énergétiques d’Ukraine”, a indiqué le ministère russe de la Défense dans son rapport quotidien, assurant que “toutes les cibles ont été touchées”.

Une victoire russe dans l’est

L’armée russe a également affirmé avoir repris un village dans la région de Kharkiv, dans le nord-est de l’Ukraine, une première depuis qu’elle avait été chassée en septembre de cette zone par une contre-offensive ukrainienne. “Lors d’opérations offensives, des unités de l’armée russe ont capturé la localité de Gorobivka”, proche de la frontière avec la Russie, a ajouté le ministère de la Défense.

Pannes d’électricité à Kiev

Kiev, la capitale d’Ukraine, et plusieurs autres régions du pays rencontraient des pannes d’électricité et d’eau courante mardi, après les frappes russes ayant visé dans la matinée des infrastructures essentielles pour le deuxième jour consécutif, ont annoncé les autorités locales. L’opérateur DTEK a rapporté des “interruptions” dans l’approvisionnement en électricité et en eau pour les habitants de la rive gauche de la capitale. “Les ingénieurs déploient tous les efforts nécessaires pour rétablir l’approvisionnement”, a-t-il indiqué sur Facebook.

“Plusieurs quartiers de Dnipro sans électricité”

À Dnipro, dans le centre de l’Ukraine, le gouverneur Valentin Reznitchenko a annoncé que deux missiles russes avaient frappé des “infrastructures énergétiques” provoquant “un incendie et de sérieuses destructions”. “Plusieurs quartiers de Dnipro (…) sont sans électricité”, a-t-il indiqué sur Telegram. Dans la même région, à Pavlograd, les bombardements russes ont provoqué un “arrêt temporaire de l’approvisionnement en eau” et l’arrêt d’une station de pompage locale, a annoncé le conseil municipal sur Telegram. Des frappes sur les infrastructures critiques ont aussi été signalées à Jytomyr, dans le nord, où “la ville est privée d’électricité et d’eau”. “Les hôpitaux fonctionnent avec une alimentation de secours”, a annoncé sur Facebook le maire Serguiï Soukhomline. Dans sa région, onze localités sont aussi privées d’électricité, a ajouté le gouverneur Vitali Bounetchko.

Kharkiv et Mykolaïv