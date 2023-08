Le 1er août 2023, le législateur russe Leonid Slutsky, président de la commission des affaires internationales de la Douma d’État, a publié un article intitulé «Je veux mettre en garde les têtes brûlées contre la recherche d’une «trace russe» au Niger», dans le journal gouvernemental russe Rossiyskaïa Gazeta. Dans l’article, Slutsky a souligné qu’une intervention militaire parrainée par l’Occident au Niger créerait la «première guerre continentale» en Afrique.

Il a ensuite ajouté que si l’Occident exige un retour à la démocratie au Niger, il n’a pas réagi au «coup d’État ukrainien» en 2014. Cette position a également été réitérée par le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov1. Slutsky a ensuite déclaré que les partisans du coup d’État au Niger «sympathisent» avec Moscou parce que la Russie est devenue «un symbole et un acteur clé dans la lutte contre le néocolonialisme».

Voici l’article du législateur russe Slutsky2 :

«Il n’est pas difficile de prédire quelle menace une éventuelle intervention militaire créerait – le chaos, l’effusion de sang ou la première guerre continentale».

«La situation au Niger, où l’armée a renversé le président Mohamed Bazoum au moment même où s’ouvrait le deuxième sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg, a mis en mouvement une grande partie du continent noir. Et il ne s’agit pas du fait du coup d’État, que la Russie ne soutient traditionnellement pas, ni de toute prise de pouvoir violente, mais de la réaction des pays de l’Occident collectif en tant que nouvelles métropoles qui continuent de drainer les ressources du sous-sol africain grâce aux régimes fantoches qu’ils ont mis en place».

«Le Niger est l’un des pays les plus pauvres d’Afrique, avec une population de 25 millions d’habitants. Jusqu’en 1960, c’était une colonie française. Parallèlement, le Niger a été et demeure le septième fournisseur d’uranium des marchés mondiaux et la principale source de cette matière première pour les besoins du secteur énergétique non seulement de la France, mais de toute l’Union européenne».

«La première chose que les putschistes ont faite a été de déclarer l’arrêt des expéditions d’or et d’uranium vers la France. Les experts craignent déjà qu’à la suite du changement de pouvoir au Niger, les travailleurs français du nucléaire ne soient obligés de reconsidérer les conditions économiques de travail dans le pays, ce qui pourrait entraîner une hausse des prix du combustible nucléaire utilisé dans les centrales nucléaires».

«Personne n’a annulé les doubles standards»

«Paris, suivi de Bruxelles, Londres, Washington et d’autres capitales occidentales ont fermement condamné le coup d’État militaire au Niger, exigeant la restauration des pouvoirs présidentiels de Bazoum. Leur position était partagée par l’organisation sous-régionale de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), imposant des sanctions ainsi que le gel des avoirs du Niger. Le bloc, dont les États sont fortement influencés par la France, a simultanément lancé un ultimatum : si le pouvoir du président déchu n’est pas rétabli dans la semaine prochaine, les États membres eux-mêmes prendront toutes les mesures nécessaires, y compris le recours à la force. Il n’est pas difficile de prédire quelle menace une éventuelle intervention militaire créerait – le chaos, l’effusion de sang ou la Première Guerre continentale. En particulier, les gouvernements du Mali et du Burkina Faso, qui se sont rangés du côté des nouvelles autorités autoproclamées du Niger, sont prêts à considérer de telles actions comme une «déclaration de guerre»».

«Si nous regardons toutes les mesures prises par les pays occidentaux en réponse aux événements ukrainiens d’il y a neuf ans, nous verrons des tendances absolument opposées. Mais qu’est-ce que tu t’attendais à découvrir ? Après tout, c’est la fameuse hypocrisie [occidentale], quand le centre des intérêts de la métropole n’est pas du côté des «combattants de la liberté et de la démocratie «, comme ce fut le cas en Irak, en Libye, en Syrie, ainsi qu’en Ukraine, mais du côté du «pouvoir obéissant à la métropole». Personne n’a annulé les doubles standards».

Ce qui se passe au Niger reflète «le désir «des pays africains de «se libérer complètement du fardeau des puissances coloniales».

«Néanmoins, la Russie a toujours maintenu une ligne cohérente contre tout coup d’État : à la fois en Ukraine, au Niger et dans n’importe quel autre pays et lieu dans le monde. Les questions de transition du pouvoir ne devraient être résolues que dans le cadre constitutionnel, juridique et de manière légitime. C’est un axiome».

«Par conséquent, je voudrais mettre en garde les têtes brûlées, y compris celles parmi nos «non-partenaires» en Occident, contre les tentatives de rechercher une trace russe dans les événements de Niamey. Même si les manifestants semblent sympathiser avec notre pays, criant «Vive la Russie, vive Poutine» et agitant des drapeaux russes lors de leurs actions. Tout cela n’est rien d’autre que du symbolisme».

«La Russie devient en effet un symbole et un acteur incontournable de la lutte contre le néocolonialisme. Les tentatives continues d’établir le diktat occidental et de substituer la règle du plus fort à la règle de droit sont de plus en plus en contradiction avec les intérêts nationaux des pays en dehors du «milliard d’or». Et ce qui se passe au Niger reflète le désir des populations de nombreux pays africains de se libérer complètement du fardeau des puissances coloniales. Je voudrais conclure ici en citant Vladimir Poutine dans son discours au sommet Russie-Afrique : «L’ère de la domination d’un pays ou d’un groupe de pays touche à sa fin. Cependant, ceux qui sont habitués à leur exceptionnalisme et à leur monopole dans les affaires mondiales résistent à cela. Ce sera notre élément essentiel»».

source : La Cause du Peuple

Via: https://reseauinternational.net/

