Le système politique mondial a changé et les pays occidentaux doivent reconnaître que la Russie s’est développée, a déclaré à Sputnik Afrique Tolit Charles Atiya, du Centre d’études et d’analyse de sécurité de l’Université de Nkumba, en Ouganda, commentant la récente interview du ministre russe des Affaires étrangères sur l’évolution de l’environnement géopolitique dans le monde.

“L’UE et les États-Unis doivent accepter que la Russie est sortie du marasme, qu’elle s’est dépoussiérée et qu’elle constitue une force avec laquelle il faut compter”, a-t-il expliqué.

Nouveaux partenariats

La montée en puissance de la Russie s’accompagne de celle de la Chine et du Brésil, dessinant un monde plus “multilatéral”, souligne encore l’expert. Une même logique est à l’œuvre du côté des BRICS et plus généralement du Sud Global, où de nouveaux partenariats se dessinent.