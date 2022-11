Les travaux de la Tour Mohammed VI dont la pose de la première pierre s’est déroulée le 9 mars 2016, avancent aujourd’hui à grands pas au nord de Rabat. Ce nouveau gratte-ciel dont le coût est estimé à près de 500 millions d’euros, est réparti sur 55 étages et servira de quartier d’habitation, d’hôtels et de sièges de divers bureaux. Il sera aussi doté de 4700 m2 de panneaux solaires.

La Tour Mohammed VI, située au nord de Rabat, est l’un des plus grands projets du Roi Mohammed VI. Elle est le symbole du nouveau Maroc et de l’émergence. Cette Tour est en phase de finition. Elle sera la fierté du peuple marocain puisque cette œuvre architecturale est déjà la plus haute d’Afrique avec une hauteur de 250 mètres et une structure en verre de type missile balistique.

C’est le 9 mars 2016 que le Roi Mohammed VI a procédé à la pose de la première pierre de ce nouveau gratte-ciel dont les travaux coûteront près de 500 millions d’euros. Composé d’une base de pieux de 80 mètres de profondeur qui soutiennent la construction, ce joyau comportera 55 étages et comportera un centre commercial, un business center, des hôtels, des résidences et des sièges de divers bureaux.

Selon l’un des responsables du cabinet d’architectes espagnols Rafael de la Hoz, concepteur du projet, “ce bâtiment a un style de caractère «afrofuturiste» similaire à ceux des films représentant des lieux et des bâtiments africains avancés, comme le royaume du «Wakanda» dans les films de super-héros Marvel, «Black Panther» avec le regretté Chadwick Boseman”. Il ajoute : “C’est un bâtiment tout à fait innovant. Nous avons déjà réalisé de grandes tours au Moyen-Orient, mais d’une telle hauteur avec autant de fonctions différentes, c’est une première”. Erigée sur une superficie de 50 000 m2, la Tour Mohammed VI fait partie du projet d’aménagement de la Vallée de Bouregreg près de Rabat.

El Hadj A.B Haidara Envoyé spécial au Maroc

Commentaires via Facebook :