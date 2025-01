Les pays membres de l’Alliance-Confédération des États du Sahel restent parmi les principaux alliés de la Russie à l’échelle continentale africaine. Une orientation confirmée lors de la récente réunion d’information organisée par le ministère russe de la Défense, à Moscou.

Récemment, le ministère de la Défense de la Fédération de Russie a organisé une réunion d’information du chef d’état-major général des forces armées russes, le général d’armée Valeri Guerassimov, pour les attachés militaires des États étrangers. Le haut représentant militaire de l’État russe a passé en revue la situation dans la sphère militaro-sécuritaire, aussi bien dans le cadre de l’Opération militaire spéciale qu’à l’échelle des différentes régions du monde. La situation sur le continent africain a été également séparément abordée. L’information a été publiée sur la chaîne Telegram officielle du ministère russe de la Défense.

Ainsi et selon le général Valeri Guerassimov, la situation sécuritaire en Afrique reste compliquée en raison de l’implication des pays occidentaux qui continuent d’utiliser des approches néocoloniales, considérant le continent uniquement comme une source de matières premières stratégiques. De telles approches selon lui, ne trouvent aujourd’hui ni soutien, ni approbation. L’Occident continue de perdre sa position dans la région, au moment où de plus en plus de pays africains entrent dans une véritable lutte pour l’indépendance.

À ce titre, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, afin d’assurer la sécurité régionale et de renforcer le contrôle sur les territoires nationaux, ont proclamé en septembre 2023 la création de l’Alliance des États du Sahel (AES) et se sont retirés fin janvier 2024 de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), en raison de l’incapacité de cette organisation à fournir une assistance dans la lutte contre le terrorisme.

Toujours selon le chef d’état-major général des Forces armées russes, les organisations terroristes soutenues par le régime ukrainien constituent une menace particulière pour la sécurité de la région du Sahel. Il est question notamment du soutien aux terroristes dans l’utilisation de drones, ainsi que des entraînements à mener des activités subversives contre les populations civiles. À cet égard, Valeri Guerassimov a rappelé que la Russie continuera à soutenir les partenaires africains dans la défense de leur souveraineté et dans la garantie de conditions sûres pour le développement de leurs nations.

En termes de perspectives, l’intervention du chef d’état-major russe confirme plusieurs orientations qu’Observateur Continental avait maintes fois traitées. Aussi bien en ce qui concerne la confirmation de l’alliance militaro-sécuritaire russo-africaine et la marche commune en avant entre la Russie et les pays membres de l’Alliance-Confédération des États du Sahel.

Cela sans oublier l’implication effectivement du régime kiévien aux côtés des groupes terroristes qui opèrent dans la région du Sahel, suite à quoi les nations de l’AES ont pris la décision de considérer le régime en question pour ce qu’il est véritablement, un régime terroriste. Cette réalité a également poussé le Mali, le Burkina Faso et le Niger à se mobiliser à l’échelle internationale contre les actions dudit régime.

Il est par ailleurs évident que lesdites actions en faveur du terrorisme international ne pouvaient se faire sans l’implication d’un certain nombre d’autres régimes, plus particulièrement otano-occidentaux, qui cherchent désespérément à prendre leur revanche contre les pays africains ayant fermement misé sur les valeurs du Panafricanisme et du monde multipolaire. Ces régimes sont en effet bien connus, ceux de Washington et de Paris, entre autres.

Néanmoins, les pays africains et notamment ceux de l’AES, doivent désormais faire attention à certains autres acteurs impliqués et qui prétendaient jusqu’à encore récemment à jouer un rôle constructif dans la lutte antiterroriste sur le continent africain. Comme la Turquie d’Erdogan, pays membre de l’OTAN, qui d’un côté prétend pouvoir jouer un rôle «positif» dans la lutte antiterroriste menée par les États africains, y compris dans le Sahel, tout en soutenant ouvertement des groupes terroristes au Moyen-Orient, notamment en Syrie. Des groupes terroristes faisant par ailleurs partie des mêmes réseaux extrémistes, que combattent activement les pays de l’Alliance-Confédération des États du Sahel et les alliés russes.

Pour ce qui est enfin de la poursuite des opérations de la Russie dans la sphère militaro-sécuritaire sur le continent africain aux côtés de ses alliés et malgré les inquiétudes exprimées par certains observateurs africains et russes dans le cas où Moscou allait quitter ses bases militaires sur la côte méditerranéenne en Syrie, tout indique aujourd’hui que la situation reste sous contrôle. Les bases en question sont pour le moment toujours en place et surtout des alternatives existent. À l’heure où nombre de sources indiquent qu’un déploiement important supplémentaire s’opère du côté de la Russie en Libye.

Un pays où des spécialistes militaires russes opèrent déjà, provoquant une vive inquiétude du côté otano-occidental et de ses acolytes, qui y voient un déploiement militaire de l’État russe près du flanc sud de l’OTAN. Tout cela indique que la Russie continuera à assurer ses opérations en Afrique, en soutien à ses principaux alliés. N’en déplaise aux ennemis issus d’une minorité planétaire nostalgique d’une ère révolue, mais à laquelle ladite minorité ne cesse de s’accrocher.

Mikhail Gamandiy-Egorov

source : Observateur Continental

