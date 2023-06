Le chef de la diplomatie russe a dénoncé les “pratiques néocoloniales” de l’Occident et a fait l’éloge de l’ouverture comme de la solidarité des BRICS, lors d’une réunion des ministres des Affaires étrangères des BRICS au Cap.

Les pays occidentaux tentent d’influer sur la coopération économique entre les États souverains au moyen de sanctions et de chantage, a déclaré ce jeudi 1er juin Sergueï Lavrov, lors d’une réunion des ministres des Affaires étrangères des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) au Cap, en Afrique du Sud.

“Les manifestations d’hégémonie et d’unilatéralisme sont largement répandues et touchent surtout le Sud et l’Est de la planète. L’Occident, par le biais de sanctions et de chantage financier, tente obstinément d’influer sur le choix du modèle économique et des partenaires commerciaux par des États souverains, limitant ainsi leurs options. On assiste toujours à des tentatives d’idéologiser les institutions internationales […]. Ces pratiques néocoloniales dictées par le désir de vivre aux dépens d’autrui nuisent aux relations internationales”, a-t-il indiqué.

Dans le même temps, le monde change rapidement et les pays d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine renforcent leurs positions économiques et se montrent prêts à défendre leurs intérêts souverains et jouer un rôle égal dans les processus mondiaux, a ajouté le ministre russe.

BRICS dans un monde multipolaire

Le ministre a fait l’éloge de l’ouverture et de la solidarité des BRICS qui vont jouer un rôle croissant dans les affaires internationales. Ce groupe a pour bases le multilatéralisme, l’inclusion à l’échelle internationale et la non-discrimination, a rappelé M.Lavrov.

Le vice-ministre chinois des Affaires étrangères, Ma Zhaoxu, a souscrit à ces propos.

“Nous suivons la voie du monde multipolaire et de la démocratisation des relations internationales […]. Nous œuvrons pour que la voix et l’influence des pays en développement se développent, pour réformer le système de gestion mondiale”, a-t-il déclaré.

Les ministres des Affaires étrangères des pays membres des BRICS se sont rassemblés au Cap les 1er et 2 juin pour échanger. Selon le représentant russe, ils devraient se pencher sur plusieurs dossiers internationaux d’actualité, l’interaction au sein des organisations internationales et surtout la préparation du 15e sommet des BRICS programmé pour les 23-24 août à Johannesburg.

Le 2 juin, une rencontre des Amis des BRICS aura lieu au Cap. Outre les membres d’origine, elle réunira 15 pays du Grand Sud, y compris ceux qui souhaitent rejoindre le groupe des Cinq.

Source: https://fr.sputniknews.africa/

