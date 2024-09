Le Brésil dénonce un « plan Marshall à l’envers » vis-à-vis des pays pauvres

ONU, 24 septembre. /TASS/. Les conditions de l’aide offerte par les pays riches aux pays pauvres transforment ces initiatives en « plan Marshall à l’envers », a déclaré le président brésilien, Luiz Inacio Lula da Silva, lors des débats politiques de la 79e session de l’Assemblée générale de l’ONU.

« Les conditions de l’accès aux ressources financières demeurent excessives pour la majorité des pays affichant des revenus bas et moyens. Le fardeau de la dette limite les capacités budgétaires d’investir dans la santé publique et l’éducation, de réduire les inégalités, de combattre les changements climatiques. Les pays d’Afrique empruntent avec des taux d’intérêt jusqu’à huit fois plus élevés que l’Allemagne et de quatre fois plus que les États-Unis. Il s’agit d’un plan Marshall à l’envers, car les plus pauvres financent les plus riches », a-t-il lancé.

Le dirigeant brésilien affirme également que les pays émergents doivent participer plus activement à la gouvernance du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale.

Source: https://www.aib.media/

