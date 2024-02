Le ministre burkinabé des Mines a annoncé mardi la suspension de l’autorisation d’exportation de l’or de production artisanale.

“Le ministre de l’Energie, des mines et des carrières a l’honneur de de porter à la connaissance des acteurs du secteur minier burkinabé en général et du sous-secteur de l’artisanat minier en particulier de la suspension de l’autorisation d’exportation de l’or et des autres substances précieuses de production artisanale et semi-mécanisée à compter de la date de signature du présent communiqué”, indique un communiqué du ministère des Mines.

Cette suspension fait suite au besoin d’assainissement du secteur et traduit la volonté du gouvernement de mieux organiser la commercialisation de l’or et des autres substances précieuses, précise le communiqué invitant les acteurs miniers qui disposent de quantités à exporter à prendre attache avec la société nationale des substances précieuses (SONASP) qui se chargera de les payer.

Source: https://www.aa.com.tr/fr

