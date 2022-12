Oh, fais-moi peur, Figaro, fais-moi peur!

Maintenant que la réorientation vers l’Asie des flux d’énergie russe est acquise, Xi laisse donc tomber ses bons ami Schwab et Gates. Gates, dont les obligés de la presse de grand chemin (en l’occurrence, Le Figaro) nous expliquent à présent que « l’explosion du covid » en Chine « inquiète le monde ». Et semble en tout cas – précise Le Figaro d’une voix angoissée – inquiéter ledit « monde » beaucoup plus que l’Europe. Le monde, pour rappel, c’est cette centaine de pays inscrits à l’ONU, mais pas à l’OTAN, et où, depuis avril 2020, la grande majorité du peuple croit autant à la peste noire schwabienne qu’au 46e genre non-binaire homologué de la métaphysique queer.

Une inquiétude peut en cacher une autre

En pratique, en dehors d’Europe, il suffit de quitter les aéroports pour que la grippe redevienne la grippe. Mais sur le papier, il est bien évident que « le monde » s’inquiétera de tout ce que les bailleurs de fond du Figaro considéreront comme inquiétant. Après tout, on a bien vu comment, notamment en Afrique, le manque de zèle dans l’inquiétude pouvait drastiquement raccourcir la carrière, voire la vie, de certains dirigeants « du monde ». Comme, entre-temps, on commence (notamment en Allemagne) à beaucoup parler de certains effets secondaires, l’inquiétude qu’on ressent réellement, c’est celle du Figaro et autres obligés de Bill Gates, qui, à défaut de lecteurs, pourraient prochainement finir par donner des interviews à des procureurs.