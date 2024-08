Quarante-huit heures après le Mali, les autorités du Niger ont aussi annoncé la rupture des relations diplomatiques avec l’Ukraine.

Le Niger rompt, avec effet immédiat, les relations diplomatiques avec l’Ukraine, a annoncé ce mardi 6 août le colonel-major Abdourahamane Amadou, membre du Conseil national pour la sauvegarde de la Patrie (CNSP) nigérien.

“Considérant la gravité de la situation et l’implication reconnue et assumée de l’Ukraine dans l’agression du Mali, le gouvernement du Niger, totalement solidaire du gouvernement et du peuple maliens, décide en toute souveraineté […]: 1. La rupture avec effet immédiat des relations diplomatiques entre le Niger et l’Ukraine. 2. La saisine du Conseil de sécurité des Nations unies en vue de statuer sur l’agression ukrainienne et de ses sponsors”, a indiqué M.Amadou.

Le Niger “rend un vibrant hommage à toutes les victimes civiles et militaires tombées au champ d’honneur et s’incline devant leur mémoire”, a-t-il ajouté.

Le Niger a rompu les relations diplomatiques avec l'Ukraine "Considérant la gravité de la situation et l'implication reconnue et assumée de l'#Ukraine dans l'agression du #Mali, le gouvernement de la République du #Niger, totalement solidaire du gouvernement et du peuple… pic.twitter.com/LH1z2gYeeC — Sputnik Afrique (@sputnik_afrique) August 6, 2024

Selon le responsable, le gouvernement nigérien “a appris avec une grande stupéfaction et une profonde indignation les propos subversifs et inacceptables d’Andriy Yusov, porte-parole de l’Agence ukrainienne de renseignement militaire, appuyés par ceux, encore plus indécents, de l’ambassadeur ukrainien au Sénégal, Yuri Pivovarov, apportant un soutien sans équivoque à la coalition de groupes terroristes auteurs de l’attaque lâche et barbare” perpétrée à Tinzaouaten contre les forces armées maliennes (FAMA).

Les autorités nigériennes réaffirment leur soutien indéfectible aux FAMA dans leur noble combat pour la liberté et l’intégrité territoriale du Mali, et condamnent “cet acte d’agression caractérisé, synonyme de soutien au terrorisme international et de violations flagrantes de la Charte des Nations unies et du droit international en général”.

Source: https://fr.sputniknews.africa/

Commentaires via Facebook :