Le président nigérian Bola Tinubu prévoit de se rendre à Moscou dans un avenir proche. Cette déclaration a été faite par le ministre des affaires étrangères du pays d’Afrique de l’Ouest, Yusuf Tuggar, à l’issue de ses entretiens avec son homologue russe Sergey Lavrov, écrit TASS.

« La coopération de la Russie avec tous les pays africains se poursuit. Nous continuons à travailler dans tous les domaines qui ont été définis lors du sommet Russie-Afrique. Le Nigeria reste engagé dans ces domaines », a-t-il déclaré.

M. Lavrov a indiqué que Moscou enverrait bientôt des invitations à une réunion des ministres des affaires étrangères dans le cadre du format Russie-Afrique, au cours de laquelle M. Tuggar devrait également être présent. Les ministres ont également convenu de développer la coopération. Le Nigeria espère renforcer la coopération entre Moscou et la CEDEAO dans la lutte contre le terrorisme, la sécurité et le commerce.

« Nous avons exprimé l’espoir que de part et d’autre – de la part des nouvelles autorités du Mali, du Niger, du Burkina Faso et de la direction de la CEDEAO, qui est maintenant dirigée par le Nigeria – des pas seront faits l’un vers l’autre et que les questions qui surgissent inévitablement seront résolues par le dialogue, la recherche d’un équilibre des intérêts. Pour notre part, nous avons exprimé notre volonté de faciliter ces processus et souligné notre point de vue selon lequel il est très important de préserver le potentiel d’intégration de la CEDEAO », a souligné Sergey Lavrov.

Au cours des discussions, les parties ont souligné l’importance de la lutte contre les groupes terroristes et djihadistes, les trafics illégaux d’armes et d’êtres humains et le trafic de drogue. La Russie continuera d’aider les pays africains à améliorer leurs capacités de combat pour repousser les menaces persistantes.

« Dans les nouvelles conditions historiques, lorsque les pays du Sud et de l’Est, les pays de la majorité mondiale, comme nous les appelons, commencent à défendre leurs intérêts sur la scène internationale, nous avons encore plus de points de contact, des approches coïncidentes en faveur de l’élimination de l’injustice dans les relations internationales et de l’établissement d’un équilibre égal des intérêts dans le plein respect des principes de la Charte des Nations unies », a déclaré le ministre russe des affaires étrangères.

Auparavant, M. Tuggar avait déclaré que le Nigeria souhaitait rejoindre l’alliance des marchés émergents des BRICS et qu’il méritait également un siège au Conseil de sécurité des Nations unies, qui devrait être « démocratisé » au-delà des cinq membres permanents actuels (Chine, France, Russie, Royaume-Uni, États-Unis).

Source: https://afrinz.ru/fr

