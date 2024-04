Le Président sénégalais appelle à une réévaluation des relations avec l’UE

Lors d’une rencontre avec Charles Michel, Bassirou Diomaye Faye a évoqué un “partenariat repensé, rénové et fécondé par une vision partagée d’un ordre international plus juste”.

Le Président sénégalais a reçu le 22 avril à Dakar le président du Conseil européen Charles Michel.

Lors de la rencontre Bassirou Diomaye Faye a plaidé pour un partenariat “rénové” avec l’Union européenne.

Entre l’Europe et Dakar, ” la coopération est dense et multiforme mais, ensemble, mais “nous voulons bâtir un partenariat repensé, rénové et fécondé par une vision partagée d’un ordre international plus juste. Un partenariat adapté”, a affirmé le nouveau chef de l’État.

Source: https://fr.sputniknews.africa/

