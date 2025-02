Le retrait des troupes françaises du Sénégal est en cours, avec la restitution de trois bases militaires à Dakar. Cette décision de réduction de la présence française en Afrique marque une nouvelle étape dans l’affirmation de la souveraineté sénégalaise. Selon les sources, les militaires français devront avoir quitté le pays d’ici septembre 2025.

D’après Senego, le processus de retrait des forces françaises du Sénégal a franchi une première étape avec le départ de trois emprises militaires situées dans la capitale. Ce retrait fait suite aux déclarations du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, qui, lors de son discours du 31 décembre 2024, a affirmé sa volonté de réduire la dépendance du pays à des forces étrangères.

Des discussions toujours en cours

Alors que Paris se retire progressivement, certaines questions restent en suspens. Environ 200 soldats français et leurs familles restent encore stationnés à Ouakam et Rufisque, cette dernière étant stratégique pour la France en raison de la présence d’une station d’émission haute fréquence utilisée pour ses communications militaires dans l’Atlantique et le golfe de Guinée. D’après Les Échos, le sort de la base de Rufisque fait encore l’objet de négociations entre Dakar et Paris.

Un autre point de tension concerne l’avenir de l’avion Falcon 50 M de la marine française, actuellement stationné à l’aéroport Blaise Diagne. Cet appareil est utilisé pour la surveillance maritime et la lutte contre la pêche illégale, mais son maintien sur le territoire sénégalais n’a pas encore été tranché.

Une coopération militaire en mutation

Le retrait des forces françaises du Sénégal s’inscrit dans un repositionnement plus large de la France en Afrique, marqué par le départ de ses troupes du Mali, du Burkina Faso, du Niger et du Tchad, après des décennies de présence militaire continue. Selon Les Échos, une nouvelle approche a été discutée lors de la visite mi-janvier du général Pascal Ianni, chef du Commandement pour l’Afrique, qui a rencontré son homologue sénégalais, le général Mbaye Cissé, pour redéfinir les relations militaires entre les deux pays.

Alors que le départ total des troupes françaises du Sénégal est prévu pour septembre 2025, la transition se poursuit avec la restitution progressive des bases militaires et la redéfinition des accords de défense entre Paris et Dakar.

Source: https://francais.rt.com/

