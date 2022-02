– “Le Mali ne peut pas être abandonné”, a déclaré le Président sénégalais lors d’un point de presse conjoint avec son homologue allemand

Le Président sénégalais, Macky Sall, a exhorté lundi la république fédérale d’Allemagne à maintenir ses troupes au Mali, pays en proie à une grave crise sécuritaire.

Président en exercice de l’Union africaine, Sall s’est exprimé lors d’un point de presse conjoint avec son homologue allemand, Frank- Walter Steinmeier, en visite au Sénégal depuis dimanche.

« Nous avons besoin des forces européennes, de la Mission des Nations unies au Mali et de l’Allemagne au Mali. Le Mali ne peut pas être abandonné. Il faudra maintenir votre présence dans le Sahel. L’Afrique en a besoin », a indiqué le Président sénégalais.

« Il faudra envisager, lorsque les conditions vont s’améliorer, un retour en force de toutes ces forces européennes à côté de la MINUSMA (Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali, NDLR) et d’autres forces africaines pour pouvoir accompagner le Mali et tout le Sahel dans ce combat sérieux pour l’Afrique », a poursuivi le Président Sall.

Ces déclarations interviennent alors que la France et ses partenaires dans la lutte contre le terrorisme au Sahel, dont l’Allemagne, ont annoncé le retrait de leurs forces du Mali.

« Les attentes ici au Sénégal de la part de l’Union africaine et de la CEDEAO (Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest, NDLR) existent envers l’Allemagne. Elles sont pour que notre pays reste présent afin de stabiliser le Sahel », a soutenu Le Président allemand.

“Il faut encore mener les débats pour savoir ce que cela signifie pour les troupes allemandes. Demain nous aurons des échanges avec les experts de sécurité, nous devons prendre les décisions en Allemagne. C’est un débat qu’il faudra mener au sein du gouvernement mais la décision finale incombe au Parlement », a insisté le Président Steinmeier.

L’effectif de l’armée allemande au sein de la MINUSMA est de 1170 soldats. 328 autres soldats sont engagés dans la Mission de formation de l’Union européenne (EUTM).

Par ailleurs, les deux Présidents ont fait part de leur volonté de travailler pour un partenariat « plus étroit et fructueux » entre l’Allemagne et le Sénégal.

Le Président allemand est arrivé dimanche à Dakar dans le cadre d’une visite officielle de 72 heures. Il va présider la cérémonie de pose de la première pierre du Goethe Institute et rencontrera le Président de l’Assemblée nationale du Sénégal et d’autres personnalités politiques.

Mardi, dernier jour de son séjour, le Président Steinmeier se rendra à Diamniadio pour une visite du projet de l’Institut Pasteur, en charge de la production de vaccins au Sénégal.

Source: https://www.aa.com.tr/

